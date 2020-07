Anche questo giovedì 16 luglio si prospetta ricco di storie ed emozioni, con alcuni degli appuntamenti più amati della settimana, come Che Dio Ci Aiuti su Rai 1 e Temptation Island su Canale 5.

Oggi in tv la programmazione è cangiante, dalle fiction, al cinema, passando per le serie made in USA. Ma andiamo a scoprirla canale per canale.

Il giovedì in Rai

Rai 1 bilancia alla perfezione fiction, serie tv e spettacolo, per un giovedì all’insegna del puro intrattenimento.

Appuntamenti attesi

Su Rai 1 alle 21.25 torna l’appuntamento con l’amata Suor Angela, protagonista di Che Dio Ci Aiuti, la quinta stagione della fiction.

In onda sul primo canale ben 2 episodi, dal titolo Attenti Al Lupo e Il Linguaggio Dei Segni. La beniamina Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, cerca di proteggere Ginevra, pronta a vendicarsi del padre che uscito di galera la sta cercando. Nel frattempo Azzurra mette a ferro e fuoco il convento e fa di tutto per recuperare i soldi di Athos.

Su Rai 2 alle 21.45 invece l’appuntamento è con Hawaii Five-0, alla nona stagione. Il diciannovesimo episodio che andrà in onda stasera si intitola Artisti di Strada.

La squadra indaga sulla morte di un amico di Filippa, terapista familiare, ucciso “dietro le quinte” del festival culturale hawaiano.

A tutto Gianna Nannini

Invece su Rai 3 si parla di musica con Pino Strabioli con la replica format documentario In Arte… Gianna Nannini, in onda alle 21.20. L’artista si racconta, dall’infanzia alla giovinezza nelle sue esperienze più significative, fino ad arrivare alla carriera. Strabioli ha incontrato la Nannini a Barcellona e ha messo insieme la loro chiacchierata, corredandola di videoclip, canzoni e ricordi.

Il giovedì in Mediaset

Il giovedì in casa Mediaset invece si divide tra teatro, cinema e reality, offrendo un ventaglio variopinto di opportunità al suo pubblico. Ecco le anticipazioni.

Gli appuntamenti fissi

Tra gli appuntamenti fissi del giovedì Mediaset, senza dubbio ci sono I Legnanesi, che per questo secondo spettacolo si propongono con La Famiglia Colombo su Rete 4 alle 21.25. I Colombo si preparano ad andare in scena con una recita in onore del santo patrono. Durante le prove però si fanno incontri interessanti.

Su Canale 5 torna invece Temptation Island, con una nuova puntata in onda alle 21.20.

Filippo Bisciglia guida le coppie che hanno deciso di mettersi alla prova e tra queste i riflettori sembrano puntate su Valeria e Chavy, tra cui sembra salire la tensione.

Su Italia 1 è cinema

Si alza il sipario sul grande cinema con Italia 1: alle 21.30 la rete manderà in onda il film di fantascienza L’Alba del Pianeta delle Scimmie di Rupert Wyatt. Il film del 2011 vede come protagonista James Franco nei panni di un giovane chimico farmaceutico che sta conducendo delle ricerche su alcuni medicinali mirati contro l’Alzheimer.

Il suo gruppo sta testando la molecola sugli scimpanzé e i risultati cominciano a farsi notare quando alcuni soggetti, tra cui il cucciolo Cesare, cominciano a sviluppare un eccezionale quoziente intellettivo che li avvicina agli esseri umani.