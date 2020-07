C’è chi aspetta la fine del weekend solo per tener fede agli appuntamenti più amati della prima serata, come Non Dirlo Al Mio Capo o Freedom, Oltre Il Confine. Ma Oggi in tv c’è tanto di più: gli italiani che hanno fatto la storia come Paolo Borsellino e Aniello Falcone, interpretati da Giorgio Tirabassi e Ennio Fantastichini.

Le reti Rai e Mediaset offrono un ampio ventaglio di scelta e ripropongono anche grandi ritorni sul piccolo schermo, come quello di Raffaella Carrà, con le repliche dell’apprezzatissimo A Raccontare Comincia Tu.

Cosa succede la domenica in Rai

Tra serie tv, fiction italiane e i racconti degli ospiti dell Raffa nazionale, trascorre piacevole questa domenica sera in Rai.

Vediamo tutte le anticipazioni succose.

Le storie della domenica targata Rai

Su Rai 1, alle 21.25 tornano le avventure di Vanessa Incontrada e Lino Guanciale con Non Dirlo Al Mio Capo, che anche stasera va in onda con 2 episodi, Omnia Vincit Amor e Il 3 Non È Un Numero Perfetto. Mentre Lisa è a un passo dall’esame di Stato, nella sua vita fa ritorno Aurora, la sua sorellastra.

Nel frattempo Nina, la moglie di Enrico le prova tutte per salvare il loro matrimonio. Ma Enrico ancora una volta prova a farle firmare le pratiche del divorzio. Quanto a Rocco continua a tenere le distanze con Mia, la quale comincia a temere per il loro rapporto.

Su Rai 2, invece, è la volta di una serie tv. Alle 21.45 con due episodi della prima stagione va in onda FBI. La prima puntata Smascherato, in cui durante le indagini per l’omicidio di un giornalista investigativo Zidan e Bell scoprono dei collegamenti tra vecchi casi archiviati.

La seconda puntata invece si intitola Terra Bruciata. La città finisce nel mirino di un attentatore serial bomber.

Il ritorno di Raffaella Carrà

Infine Viale Mazzini decide di affidare a Rai 3 le repliche di A Raccontare Comincia Tu, il fortunato format di Raffaella Carrà, che ritorna per quest’estate con gli ospiti che hanno reso memorabili le prime edizioni. Si comincia partendo dalla chiacchierata con Loretta Goggi. In un susseguirsi di confidenze, come due amiche, la Goggi si racconta senza inibizioni alla Carrà.

La domenica in Mediaset

La Mediaset si gioca questa domenica tra il cultura, il dossier su Borsellino e un blockbuster. Ecco di seguito tutta la programmazione di questa sera.

Cultura e documento

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda una nuova puntata di Freedom, Oltre Il Confine: Roberto Giacobbo ancora una volta ci porta alla scoperta di luoghi unici e pieni di storia. Stavolta si parte da Padova, nella cappella degli Scrovengi, per passare poi all’antro misterioso della Sibilla Cumana, a Napoli, infine si va a curiosare tra le bizzarre collezioni dell’avvocato Bonomo, che tra i cimeli ha anche quello che dice di essere il bastone di una strega.

Su Canale 5 invece la storia vera, quella di Paolo Boreselino, a cui furono affidate le inchieste sul clan Rina. Al suo fianco l’amico di una vita Giovanni Falcone, nella lotta alla mafia anche al costo più alto.

Il blockbuster della domenica

Infine, per concludere il palinsesto, la programmazione di Italia 1. Qui alle 21.30 va in onda il film del 2004 Catwoman con Halle Berry, nel ruolo dell’impacciata Patience Phillips. La giovane lavora in una società senza scrupoli che produce cosmetici tossici e quando Patience scoprirà la verità i suoi capi decidono di eliminarla a sangue freddo.

Ma il suo corpo viene riportato in vita dai gatti, che le danno non solo nuova vita, ma anche un’altra “flessuosità” e un fascino felino, insieme ai poteri che faranno di lei un’eroina.