È stata una vera sorpresa quella che il celebre cantautore Renato Zero ha fatto al compianto Ennio Morricone, o perlomeno alla sua memoria. Scomparso da pochi giorni, al compositore è stato dedicato oggi l’Auditorium Parco della Musica di Roma: proprio durante la cerimonia, è intervenuto Renato Zero, che gli ha dedicato un toccante ricordo.

Dedicato a Ennio Morricone l’Auditorium Parco della Musica

Sono passate meno di 2 settimane dalla morte di Ennio Morricone, leggendario Maestro di musica e salutato con gli onori che spettano alla sua caratura. Per questo motivo il consiglio capitolino si è riunito in seduta straordinaria per dedicare l’Auditorium Parco della Musica proprio a Ennio Morricone: una celebrazione che ha visto partecipi la moglie e i figli di Morricone, ma anche tante personalità del cinema e della musica.

Tra loro anche Giuseppe Tornatore, regista che ha legato numerosi suoi film alla musica di Morricone, tra cui quel Nuovo Cinema Paradiso che fece trionfare il film agli Oscar e Morricone stesso ai BAFTA. “Ha musicato la nostra vita” ha detto il regista.

Il ricordo di Renato Zero a Morricone

Numerose fonti riportano come una sorpresa la presenza di Renato Zero nell’aula Giulio Cesare di Roma.

Il cantautore, romano come Morricone, ha preso la parola per salutare il compositore, e al contempo onorare la moglie: “Maria è presente in tutte le partiture di Ennio. Sicuramente è lei che lo ha ispirato, di sentirsi protetto“

Un pensiero, quello dedicato alla musica, che racconta come Renato Zero e Morricone vivessero quest’arte: “Quando si fa musica bisogna essere protetti, portiamo via tanto di noi stessi, lo richiede la musica: vuole dedizione, sacrificio, totale disponibilità“.

Quindi la parte più commovente del suo discorso, rivolta proprio al Maestro: “Ennio dovunque sei, Renato ti amerà sempre, Renato piangerà tutte le volte che ascolterà le tue note e ti prego: non lasciarci“.

Sophia Loren e il dolore per la morte di Ennio Morricone: le parole della diva