È un periodo davvero felice per Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vice-presidente della Camera dei deputati. La politica è infatti in dolce attesa e, pochi giorni fa, il settimanale Gente ha pubblicato alcune sue foto al mare assieme al compagno. Sotto il costume rosso si intravede il pancione e, sul suo viso, la prospettiva di un futuro felice.

Mara Carfagna presto mamma

Mara Carfagna diventerà presto mamma. Lo scorso maggio era solo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, ma la notizia è stata confermata successivamente in un’intervista a SkyTg24. In quell’occasione la politica aveva dato il lieto annuncio, professandosi felice per questo importantissimo traguardo di vita ma anche piuttosto preoccupata.

Il nascituro, che sarà una femminuccia, è il frutto dell’amore con il compagno Alessandro Ruben, al quale è sentimentalmente legato dal 2013. La coppia (lei 44 anni, lui 53) darà quindi al benvenuto alla loro prima figlia: il loro sogno di ingrandire la loro famiglia sta finalmente per realizzarsi.

Le foto al mare con il pancione ben in vista

Intanto, annunciata la lieta notizia, Mara Carfagna si gode qualche giornata al mare al fianco del compagno.

Dopo un intenso anno in Parlamento, la politica è partita per le vacanze ed è stata subito paparazzata da Gente. Il settimanale, nell’edizione uscita in edicola pochi giorni fa, presenta nella copertina la Carfagna in un costume intero tutto rosso. E, osservando più attentamente, salta all’occhio il pancione. La donna si trova assieme al compagno ed entrambi si mostrano sorridenti e più affiatati che mai.

Questa volta nel mirino del gossip ci è finita proprio lei. Nessun impegno istituzionale di rilievo, nessuna seduta in Parlamento di urgente importanza in primo piano.

Lei, poco avvezza a sbandierare ai quattro venti la propria vita privata, questa volta si è trovata catapultata sotto i riflettori della cronaca rosa. E, senza ombra di dubbio, per una notizia bellissima.