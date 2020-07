Non solo canzoni: Elodie sceglie ancora una volta i social per arrivare al suo pubblico, e stavolta mira direttamente al cuore del suo presente svelando uno sfogo che sa di coraggio e sincerità. “Non credo di farcela“, ha ammesso candidamente su Instagram, prima di rivelare a tutti il suo più grande difetto.

Elodie si sfoga: “Non credo di farcela”

“Non credo di farcela“: è uno dei passaggi chiave dell’amara riflessione di Elodie su Instagram, attraverso una delle sue Stories riportata da Today. La cantante ha deciso di dare libero sfogo ai suoi sentimenti in un video dal sapore autentico e inaspettato, a cui ha affidato alcune considerazioni sul suo presente.

Non solo luci e gioie di un successo ormai consolidato, ma anche dubbi e interrogativi all’orizzonte di un percorso che non sempre è stato rose e fiori. “Mi sto stressando molto – ha confessato al suo pubblico –, devo fare delle cose, non credo di farcela ma ce la farò (…)“. Quale sia il motivo del suo eccessivo stress viene svelato subito dopo, nello stesso filmato pubblicato sul suo profilo social.

La cantante svela il suo più grande difetto

Archiviata la parentesi stellare sul palcoscenico dell’Ariston, dove ha dominato come icona di stile, per la cantante è iniziato un nuovo periodo di grande impegno e fermento sul fronte artistico.

L’estate 2020 di Elodie è sulla cresta dell’onda, complice il successo della sua collaborazione al brano Ciclone, targato Takagi & Ketra, ma c’è qualcosa che la turba e le impone altre priorità oltre la musica.

“Una su tutte – ha svelato l’artista –, è che ultimamente sono troppo nervosa, mi inc***o sempre e devo trovare un modo per rilassarmi.

Non lo so, per capire come non reagire con rabbia alle cose, che è il mio più grande difetto ed è la cosa che più mi fa soffrire. Lo sto dicendo ad alta voce e lo rendo reale, quindi devo risolverlo, per forza“.

Approfondisci

Elodie sorprende tutti: look completamente stravolto

Elodie, la rivelazione sulla sorella

Fey Di Patrizi: chi è la sorella di Elodie