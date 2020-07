Alessandra Tripoli e Luca Urso diventeranno genitori di un bel maschietto: la notizia è stata data ai follower della coppia con un video in cui si vede il marito della ballerina essere colto di sorpresa da un mare di palloncini blu, posizionati all’ingresso di casa dalla moglie.

Il video ha commosso i fan almeno tanto quanto la sorpresa ha commosso Urso, che è scoppiato in lacrime.

Alessandra Tripoli incinta: l’annuncio ufficiale

La notizia della gravidanza era arrivata 5 giorni fa, quando con una foto che la mostrava di profilo, con il marito intento a baciarle il pancino, Alessandra Tripoli raccontava di aspettare un bambino e di essere alla 14esima settimana.

Per la coppia è stata un’attesa lunga, non priva di piccoli momenti di sconforto: “Ti abbiamo desiderato tanto… ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza di avere bisogno di te”.

Luca Urso padre felice

Anche Luca Urso, nel suo posto, aveva comunicato le stesse emozioni: ” ‘Amore mio è positivo’. La frase più bella che io abbia mai sentito, le lacrime scendono come piovesse, un uragano di emozioni mi investe, non smetto di fissare quelle due linee blu che tanto avevamo aspettato”.

Alessandra Tripoli rivela il sesso del bambino

Ieri la ballerina ha pubblicato il video in cui mostra la reazione del marito alla scoperta del sesso. Lei descrive la scena così: “Ho promesso a Luca che avremmo letto l’esito del test del dna insieme per scoprire il sesso, in realtà non ho mantenuto la promessa per avere l’occasione di fargli una sorpresa”. Luca Urso, nel video, entra in casa ed appena vede i palloncini blu scoppia a piangere, allontanandosi un attimo sopraffatto dall’emozione: dopodiché torna indietro saltando dalla gioia, palesemente contento della notizia.

Subito dopo, si vede il video dell’ecografia, con il battito accelerato tipicamente fetale. I follower si sono emozionati quasi quanto Urso: “Mi sono emozionata 😍 sarà che anch’io in questo momento vivo la stessa attesa”, dice una fan. “Nella vita tutto va e viene ma certe emozioni non vanno mai via, restano indelebili”, dice un’altra. Insomma, la coppia è letteralmente sommersa d’amore, fuori dalle mura di casa come dentro.

Guarda il video: