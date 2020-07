Sono passati mesi dalla fine della storia tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi. Una nota di Forza Italia aveva sancito la fine della relazione chiarendo che tra i due “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente e la signora, ma non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia“. Una fine netta e decisa, ma ora Oggi pubblica una indiscrezione sulla “buonauscita” della Pascale.

Berlusconi e Pascale: i soldi dopo la fine della relazione

Stando a quanto rivela Oggi, la Pascale, dopo la fine della relazione avrebbe ottenuto 20 milioni di euro più un assegno annuale di un altro milione oltre all’utilizzo della villa in Brianza, proprio in quella casa, la Pascale vive ormai da anni.

La notizia, per il momento, non sarebbe stata smentita dallo staff dell’ex presidente del Consiglio, riporta il Corriere della Sera.

Francesca Pascale e Paola Turci insieme

Intanto la Pascale si gode le vacanze insieme all’amica Paola Turci. Il settimanale Oggi le ha immortalate insieme su una barca. La loro sarebbe una amicizia che dura da tempo.

Dopo la fine della relazione aveva rilasciato un’intervista a La Repubblica: “E dovremmo davvero parlare di un addio scritto in due righe dal partito? Contro il presidente non ho nulla, mi ha sempre trattato da regina”, riporta l’Unione Sarda. Una storia d’amore che aveva lasciato il segno: “Ritrovarmi tradita, a 35 anni, e liquidata, da un compagno così amato che ne ha 83. Eppure lo rivendico, a costo di qualunque sfottò”. L’ex premier ormai sta con un’altra donna, Marta Fascina con la quale è stato fotografato di recente per le vacanze.

