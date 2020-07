Prima foto insieme in Sardegna per Silvio Berlusconi e Marta Fascina, la donna al suo fianco, scrive il settimanale Gente che lancia le prime immagini, dopo la fine della relazione con Francesca Pascale (che, in una intervista su Repubblica, si era detta “tradita a 35 anni“).

Silvio Berlusconi e Marta Fascina in Sardegna

“Berlusconi arriva in Sardegna, per la prima volta lo accompagna la nuova fiamma, Marta Fascina“: è questo un passaggio del servizio del settimanale Gente sull’attivo di Silvio Berlusconi in terra sarda, atterrato insieme alla donna che sta facendo impazzire il gossip dell’estate 2020.

Si tratta di Marta Fascina, deputata calabrese classe 1990 in quota Forza Italia, che avrebbe preso il posto di punta nel suo cuore dopo la rottura con Francesca Pascale.

Le immagini pubblicate da Gente confezionano la prima paparazzata ufficiale dell’estate per la coppia, immortalata durante la dall’aereo. Secondo quanto emerso, quindi, questa sarebbe la prima vacanza ufficiale per Silvio Berlusconi e Marta Fascina.

Servizio del settimanale Gente su Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Spunta anche Veronica Lario

Il settimanale lancia anche un altro scoop che gravita nell’orbita della storia personale di Berlusconi.

Secondo le immagini pubblicate, infatti, in Sardegna sarebbe arrivata anche l’ex moglie Veronica Lario, ma in separata sede.

Il suo arrivo, forse per festeggiare il compleanno di uno dei nipotini, scrive AgenPress, sarebbe stato registrato il giorno successivo, e si troverebbe in Costa Smeralda dopo anni di assenza. Gli ex coniugi si sarebbero quindi diretti a Villa Certosa separatamente.

Secondo le notizie emerse sulla stampa, in Sardegna Marta Fascina sarebbe stata accolta calorosamente dalle figlie di Silvio Berlusconi, Barbara e Elena, che sarebbero in vacanza nella splendida cornice della località sarda già da diverse settimane.

