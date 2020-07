Al Bano sempre al centro del gossip: dopo il ritorno insieme a Loredana Lecciso, il cantante dice la sua sulla nuova carriera della figlia.

La giovane Jasmine Carrisi ha infatti da poco rilasciato il suo primo singolo rap Ego e papà Al Bano dà il suo giudizio sul debutto artistico della figlia.

Al Bano si esprime sul pezzo rap di Jasmine

Al periodico Mio, come riportato da diversi siti, Al Bano ha confessato le sue impressioni sul debutto nel genere rap della giovane Jasmine. “Da genitore non la giudico, mi permetto di dire la mia soltanto in qualità di artista” ha affermato l’artista.

“Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione rap di Jasmine mi è piaciuta tantissimo” confessa Al Bano. Insomma sembra che il cantante abbia gradito questo inizio di carriera per la prima figlia avuta da Loredana Lecciso.

Infatti nonostante i 2 generi musicali completamente differenti, Al Bano ha apprezzato il talento della figlia. Alla domanda sulla gelosia nei suoi confronti, invece risponde: “Sarei un cretino se lo fossi. La gelosia per le mie figlie non mi appartiene. Io sono il padre, non il fidanzato”.

Jasmine Carrisi contro gli hater del web

Classe 2001, la giovane ha da poco compiuto i 19 anni e un motivo in più per festeggiare è l’uscita del suo primo singolo, scritto da lei.

Nonostante la giovane età per Jasmine Carrisi sembra già iniziata la scalata verso il successo, complice anche la notorietà derivata da una famiglia sempre al centro del gossip.

Per la bella figlia di Al Bano si sono aperte anche le porte del cinema: ha infatti recitato nella piccola di Lorenzo Raveggi, La dama e l’ermellino.

La notorietà della giovane ha portato però anche ad essere attaccata duramente sui social. In particolare è spesso accusata sul suo profilo Instagram di essere ricorsa a qualche ritocchino come la madre Loredana, accuse a cui Jasmine ha sempre risposto a tono.

