L’estate, oltre al sole e alla bella stagione, ha portato qualche cambiamento sulle teste di molte VIP. Infatti, Emma Marrone, Elodie, Bianca Atzei e tante altre hanno deciso di cambiare look ai loro capelli.

Elodie: look afro

Dimenticate i capelli corti e super in ordine del look sfoggiato nell’ultimo Sanremo dalla cantante Elodie. Infatti, è completamente diversa, quasi irriconoscibile. In perfetto stile afro, sfoggia lunghi capelli scuri, raccolti in piccole treccine. La parrucchiera è stata proprio la mamma della VIP che nel post ha scritto:”le treccine sono delle dolci mani di mia madre“.

Alessandra Amoroso: look quasi bianco

Alla lista dei cambi di look si aggiunge anche la cantante salentina Alessandra Amoroso. Prima ha voluto rinnovare il colore e poi il taglio. Oggi diventata biondissima anzi quasi bianca e con una simpatica frangetta tagliata dritta sopra agli occhi, è piaciuta davvero molto ai suoi follower, dopo che ha condiviso la foto del suo nuovo aspetto.

Bianca Atzei: ritorna bionda

Anche Bianca Atzei ha deciso di cambiare il suo aspetto. Sempre bellissima, ha deciso di mostrare il suo drastico cambio di look via social.

Infatti, la fidanzata di Stefano Corti, con i capelli decisamente più chiari, ha raccolto solo molti apprezzamenti dai suoi follower. “Sono tornata ai vecchi tempi in cui avevo i capelli più chiari. Questo progetto consentiva di sbizzarrirmi un po’ e l’ho fatto. Amo giocare con i capelli. Ogni tanto ho bisogno di variare qualcosa di me e questo era uno di quei periodi“.

Anna Tatangelo: non solo un cambio di look per i capelli

Un bel cambiamento anche per Anna Tatangelo ma non sembra solo per quanto riguarda il suo look.

Infatti, la cantante ha cambiato totalmente il colore dei suoi capelli, passando dal nero corvino al biondo cenere. Solo qualche mese fa la rottura definitiva dal suo ex marito Gigi D’Alessio.

Emma Marrone ritorna al look degli esordi

Emma Marrone oggi appare con i capelli decisamente più chiari rispetto al passato. Infatti la cantante, che in realtà è castana, è tornata ad avere delle meches bionde sui capelli, come l’avevamo conosciuta agli esordi.

Emma Marrone

Federica Nargi di nuovo mora

Fan decisamente contrariati di fronte a un cambio look drastico di Federica Nargi, Infatti, da mora a bionda, non è stata così apprezzata e i commenti non sono stati tutti lusinghieri.

Qualcuno ha addirittura scritto: “Sei più bella mora.. Questo colore ti invecchia“, “Mora mi piaci di più“, e ancora “Nn mi piace per niente questo colore, mora sei il top“. Si sarà lasciata influenzare dai commenti? Nel frattempo sul suo profilo Instagram appare solo mora.