Non c’è pace per I Fatti Vostri, con Giancarlo Magalli che, dopo i molti dissapori con l’ex collega Adriana Volpe, è passato alle vie legali. Il bersaglio della querela è Marcello Cirillo, altro volto noto del programma. Il cantante era intervenuto sulla guerra fredda tra Magalli e Adriana Volpe con toni, sembra, che non sono piaciuti molto al conduttore.

Magalli querela Marcello Cirillo

Un botta e risposta tra Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo, dopo le dichiarazioni di quest’ultimo a Nuovo. Il musicista ha definito il collega “cattivo“, e lo avrebbe additato come principale ragione della fine della sua esperienza, e di quella di Adriana Volpe, a I Fatti Vostri.

La replica di Magalli non si è fatta attendere: “Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali“, ha scritto su Facebook.

Magalli nega le accuse

Nei commenti, il conduttore ha specificato: “A parte che sono cattivo ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero).

Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo“. Giancarlo Magalli dichiara che se avesse potuto cacciare i collaboratori a piacimento “Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata 8 anni?“.

Inoltre il conduttore accusa Cirillo “di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, Dipingendomi come un figlio cinico e spietato. Allora, intanto mia madre non ha mai avuto il Parkinson, e poi la battuta delle maracas la fece da noi in studio Bruno Lauzi, che il Parkinson lo aveva purtroppo, ironizzando su se stesso.

E lui lo sa bene“.

Il commento di Giancarlo Magalli

La replica del cantante

Dopo la notizia, anche Marcello Cirillo ha detto la sua su Instagram. In un post ha scritto: “Al dottor Magalli dalla querela facile! Sull’articolo uscito sul settimanale “ la nostra tv”ho dichiarato: “È molto difficile lavorare con lui ma non ho mai detto che sia colpa sua se non faccio più parte del programma…” (come si evince dalla foto dell’articolo) i titoli,come il dottore saprà, non li fanno né gli intervistati né i giornalisti ma i direttori o chi per loro!

“.

Insomma, un’altro duro scontro tra l’ex famiglia del mezzogiorno della Rai. L’acrimonia tra gli ex colleghi sembra destinata a durare ancora a lungo.

