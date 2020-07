La Pupa e il Secchione tornerà, su questo sembra non esserci alcun dubbio. Il programma sembra riuscito a conquistare il pubblico, come dimostrano gli ottimi punti di share guadagnati con la conduzione di Paolo Ruffini, affiancato dalla valletta d’eccezione Francesca Cipriani, recentemente innamorata. Secondo alcune indiscrezioni, però, quest’anno a condurre lo show potrebbe esserci un volto nuovo.

Un duro colpo per i fan del conduttore toscano, riuscito anche a rendere meno stereotipato il programma, con l’introduzione di “Pupi” e “Secchione”. La decisione sulla conferma di Paolo Ruffini o la sua sostituzione con un altro noto comico sarebbe ancora in bilico.

D’altronde, come nel caso di Vittorio Sgarbi escluso all’ultimo minuto, i cambiamenti repentini sembrano un’abitudine.

Andrea Pucci sostituisce Paolo Ruffini?

Secondo Giornalettismo, quest’anno al timone de La Pupa e il Secchione potrebbe non esserci Paolo Ruffini. Il giornale riporta che sarebbe Andrea Pucci il nome più quotato per la conduzione. Il cabarettista è diventato noto grazie alla partecipazione al programma Colorado e ha altre esperienze di conduzione televisiva, avendo presentato Big Show nel 2017.

Non è certo che Paolo Ruffini abbandoni il programma, ma la decisione è sul piatto, come ha confermato una fonte ben informata, Francesca Cipriani, la cui presenza rimane l’unica certezza della prossima edizione.

La velina rimane ed è Francesca Cipriani

Mentre Giornalettismo ipotizzava una conduzione solitaria per Andrea Pucci, a smentire l’assenza di una velina è la diretta interessata, Francesca Cipriani. La showgirl, però, ha confermato a Il Tempo le voci sulla possibilità di un cambio del conduttore.

Sull’inizio de La Pupa e il Secchione, la Cipriani conferma: “Ci sono riunioni in corso in queste ore. Andrà in onda sicuramente nel 2021, ma le registrazioni sicuramente inizieranno dopo l’estate, a settembre“.

Anche l’avvicendamento tra i due comici sembra seriamente preso in considerazione: “Il nome che circolano in questi giorni è quello di Pucci al posto di Paolo Ruffini. Ma si sta decidendo in queste ore. Non so altro“.

