Mesi difficili per la televisione, soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus che ha messo a dura prova le trasmissioni abituate ad avere un pubblico. Ancora di più per Alberto Matano, visto l’ultimo difficile confronto con quanto successo dopo la lettera di Lorella Cuccarini inviata ai lavoratori della Vita in Diretta in cui se la prende con la sua spalla. Lei alla fine è stata esclusa dal programma, Matano invece resta alla conduzione per la prossima stagione, in solitaria. Intanto però è il momento di pensare alle vacanze.

Alberto Matano in vacanza in Calabria

Il momento delle vacanze è arrivato ed è partito per le sue ferie anche Alberto Matano che è ritornato nella sua terra d’origine, la Calabria, come fanno in moltissimi in questo periodo, pronti a lasciare i luoghi in cui lavorano e vivono per tornare nella regione in cui sono cresciuti.

Nelle ultime foto postate sui social si vede il conduttore, felice, vicino al mare e al cielo blu, con il viso decisamente più rilassato grazie all’atteso ritorno.

Moltissimi fan hanno commentato le foto del conduttore. Non solo fan, comunque, ma anche vip ben noti e amici del conduttore, tra questi anche Roberta Morise, ex conduttrice de I Fatti Vostri.

Proprio lei, che condivide con Matano le origini calabre, commenta: “Beddu”, il cui significato è ben noto a tutti. Un apprezzamento per il conduttore ma anche per la loro terra. Anche la Marchesa d’Aragona ha commentato con una serie di cuore il post del conduttore Rai. Tra i like, spuntano anche tanti nomi noti, come quello di Monica Setta e Elisa D’Ospina.

Approfondisci

Pierluigi Diaco e Alberto Matano: continua lo scontro per la Cuccarini

Pierluigi Diaco affronta Alberto Matano per Lorella Cuccarini: “Una scena imbarazzante”

Lorella Cuccarini, accuse ad Alberto Matano: i colleghi si schierano