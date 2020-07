Ed eccoci qui, con l’ultima settimana del mese ed un nuovo lunedì in prima serata tutto da scoprire. Oggi in tv gli appuntamenti fissi della Rai e quelli di Mediaset tornano con grandi promesse. Ma ci sono anche delle grosse novità come la miniserie Bodyguard o l’attesa nuova edizione di Battiti Live con Elisabetta Gregoraci.

Da Quarta Repubblica a Made In Sud, ecco tutte le anticipazioni sui palinsesti che stavate aspettando, in questo caldo 27 luglio.

Lunedì in casa Rai

Lunedì in casa Rai ormai è ben conosciuto: fiction e varietà non mancano mai, e questa settimana si accoda la miniserie Bodyguard.

Ecco tutta la programmazione al completo.

Gli appuntamenti fissi del lunedì

Alle 21.25 su Rai 1, come di consuetudine, torna l’appuntamento con Il Giovane Montalbano, spino-off prequel della serie tv nata dalla penna di Andrea Camilleri ed interpretata per anni da Luca Zingaretti. Per la seconda stagione ne raccoglie l’eredità Michele Riondino e questo lunedì 27 luglio andrà in onda la replica dell’episodio La Transazione.

Su Rai 2, invece, come ormai ogni lunedì da un po di tempo a questo parte, tornano le risate spensierate con i comici di Made In Sud.

Dall’Auditorium Rai di Napoli Stefano De Martino, Fatima Trotta e Biagio Izzo guidano la versione post-covid (senza pubblico in sala) del format cabaret.

Bodyguard, la novità

Su Rai 3, per finire, va in onda alle 21.20 il primo episodio della miniserie Bodyguard. Eroe del momento per ave sventato un attacco terroristico su un treno diretto a Londra, Dave Budd, diviene la guardia del corpo del Segretario di Stato del Regno Unito, Julia Montague.

Mediaset, comincia la settimana

Mediaset non rinuncia alla voglia di soddisfare quante più esigenze e richieste possibili, così offre dibattito, cinema e intrattenimento.

Vediamo nel dettaglio.

Battiti Live, la nuova edizione

Anzitutto su Italia 1 a partire dalle 21.15 torna Battiti Live, con una nuovissima edizione. Il format musicale, condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, quest’anno avrà un’unica ma incantevole location, il meraviglioso Castello Aragonese di Otranto. Qui sul palco si alterneranno tantissimi tra cantanti italiani e stranieri, per regalarci il meglio delle hit estive.

Mediaset tra cinema e informazione

Su Rete 4, immancabile l’appuntamento con Quarta Repubblica, che alla luce degli ultimi eventi di portata europea e mondiale, analizzerà con Nicola Porro e i suoi opinionisti, tutti i temi politici più scottanti del momento.

Si tratta dell’ultima puntata della stagione, e si prospettata davvero infuocata. Via al dibattito, dunque, a partire dalle 21.25.

Infine su Canale 5, alle 21.20, ritroviamo Leonardo Pieraccioni con il film del 2007, Una Moglie Bellissima, pellicola che ha segnato l’amore tra lui e l’ex gieffina Laura Torrisi. Protagonista è Mariano fruttivendolo sposato con una donna notevole, che presto viene avvicinata dall’affascinante fotografo Andrea, interpretato da Gabriel Garko e le propone di posare per un calendario osé.

Da quel momento in poi, le cose per il timido Mariano si fanno difficili.