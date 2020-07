Qualcosa bolle in pentola, o forse meglio, in barca! Puntualmente, nel pieno di una caldissima estate messa alla prova dall’epidemia di Coronavirus, ad ancor più debita distanza i paparazzi scorgono al largo della Sardegna Flavio Briatore in dolce compagnia di una donna che sembra essere, a tutti gli effetti, la sua nuova fiamma. Chiuso il capitolo Elisabetta Gregoraci, Briatore torna in pista?

Flavio Briatore prende il largo con la giovane 24enne?

Non proprio una new entry nella cerchia di amici dell’imprenditore: pare infatti che la donna avvistata sulla barca di Briatore sia in realtà una conoscenza di vecchia data.

Avvistata al largo delle splendide coste della Sardegna, immersa nei paradisi tra Porto Rotondo e Porto Cervo, nel cuore della Costa Smeralda, la ragazza si chiama Maria Ludovica Campana. A lanciare l’indiscrezione sul presunto flirt tra la 24enne e Flavio Briatore è Alfonso Signorini sulle pagine di Chi dove ha pubblicato degli scatti interessanti che farebbero presupporre quella che potrebbe essere una relazione tra i due.

Maria Ludovica Campana: chi è la giovanissima stilista

La Campana, oltre ad essere giovane e bellissima, nella vita è una stilista fresca di Marangoni che vanta un grande seguito sui social: circa 32mila follower su Instagram dove quotidianamente pubblica suoi scatti.

Nessuna conferma o smentita da parte di Flavio Briatore sebbene a rimostranza di un certo qualcosa ci sia lo scatto rubato da Chi: nessun bacio ma solo una sospetta vicinanza a bordo della stessa barca. Sul profilo Instagram dell’imprenditore al momento nessun accenno a presenze femminili al suo fianco: l’unica presenza fissa è il figlio Nathan Falco, nato dall’amore con Elisabetta Gregoraci, che l’ha seguito in Sardegna per trascorrere le vacanze estive padre-figlio.

Maria Ludovica Campana e Flavio Briatore in barca in Sardegna paparazzati da Chi. Fonte: Chi

Intanto è tempo di vacanze anche per Elisabetta Gregoraci che si può dire non abbia mai tolto il costume da bagno almeno nell’ultimo mese. La conduttrice si è fatta immortalare in più occasioni in riva al mare e tanto hanno fatto spettagolare alcuni scatti rubati alla Gregoraci in compagnia però di quello che sembra essere a tutti gli effetti un semplice amico.

Approfondisci:

TUTTO SU FLAVIO BRIATORE

TUTTO SU ELISABETTA GREGORACI

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci nella Casa?

La risposta