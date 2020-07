Fiocco rosa in casa di Giorgio Mastrota: il noto conduttore televisivo è infatti diventato nonno per la seconda volta. A dargli questa gioia è stata ancora Natalia Mastrota, figlia del venditore di pentole in acciaio inox più famoso d’Italia e di Natalia Estrada. A dare la notizia è stato lo stesso Mastrota, con una foto “delle sue”.

Giorgio Mastrota nonno della piccola Sasha

Tra i volti della televisione italiana, il profilo Instagram ufficiale di Giorgio Mastrota è sicuramente tra i più interessanti. Il conduttore ha infatti deciso di fare di una sua particolare caratteristica la misura, è il caso di dirlo, del suo mondo.

Ogni foto pubblicata, infatti, ritrae il celebre pollicione di Giorgio Mastrota a confronto con qualsiasi cosa: cibo, animali, piante e qualche volta anche persone.

Quest’ultimo è il caso della foto pubblicata per annunciare l’arrivo della piccola Sasha, seconda figlia di Natalia Mastrota dopo Marlo, nato 2 anni. Nella foto, infatti, nonno Giorgio mostra la piccola nipotina e il suo immancabile pollicione. “Non spaventarti amore…è nonno pollicione” scrive Mastrota, con una toccante e fantasiosa dedica alla piccola arrivata.

Il post di Giorgio Mastrota

Una curiosità: tra i commenti di gioia al post di Mastrota si registra anche quello dei Nanowar of Steel, una band heavy metal italiana conosciuta per i suoi testi parodistici e demenziali.

Tra questi, il cavallo di battaglia è proprio la canzone dedicata a Giorgio Mastrota: The Keeper of Inox Steel (Il Guardiano dell’Acciaio Inox).

Giorgio Mastrota: la nuova vita da padre, nonno e montanaro

Oltre che per l’arrivo della piccola Sacha, nell’ultimo periodo il conduttore si è fatto notare con una interessante intervista in cui raccontava il suo nuovo stile di vita.

Giorgio Mastrota si è infatti trasferito a Bormio, in Valtellina, per godersi uno stile di vita diverso da quello cittadino. “Volevo godermi i due bimbi piccoli – ha detto riferendosi a Marlo e al suo Leonardo, nato dal rapporto con Floribeth Gutierrez – Qui è tutto a portata di bicicletta, non perdo tempo per gli spostamenti, i parcheggi, le code“.

