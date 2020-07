Heather Parisi e Lorella Cuccarini sono le “nemiche-amiche” della televisione. Tanti anni passati a condividere la televisione, una carriera lunga e di successo per entrambe ma costellata anche di liti, passate dai social, dalla televisione e dalle voci di corridoio. Di recente lo scontro si è spostato sulla politica.

Heather Parisi vs Lorella Cuccarini

Tutto comincia con un articolo pubblicato su Il Giornale nel quale si critica la legge contro l’omofobia. Una riflessione condivisa su twitter proprio dall’autore dell’articolo, Marco Gervasoni, e proprio lì compare il like di Lorella Cuccarini. Heather Parisi non se lo lascia sfuggire e condivide una foto del tweet con il like della rivale.

La ballerina lascia poi un messaggio per spiegare la sua posizione rispetto alla Cuccarini: “In Italia non c’è una legge che punisca discriminazioni e violenze per orientamento sessuale genere e identità di genere LGBTQ“, spiega. “Il DDLZan colma questa lacuna. Spacciarlo per una legge che uccide la libertà, è negare che l’Amore, qualunque Amore, minaccia solo chi non lo capisce“.

Lorella Cuccarini sceglie il silenzio

Il giornalista ha deciso di rispondere al messaggio lasciato dalla Parisi: “La ringrazio del suo parere e della lettura del mio editoriale.

Spero non si offenderà se però io resto della mia opinione“, riporta Il Fatto Quotidiano. Nessuna risposta invece da Lorella Cuccarini che questa volta ha scelto la via del silenzio, almeno sui social.

Del resto si è parlato moltissimo di Lorella Cuccarini in questo ultimo periodo e forse scegliere il silenzio è un modo per prendere un po’ di respiro dal gossip e delle “liti social”. Alla fine anche il “caso Alberto Matano” sembra aver trovato pace e l’ex conduttrice de La Vita in Diretta si prende una meritata pausa dalla tv.

