Momento di fuoco per Mara Venier su Instagram: in un post condiviso dall’account Trash Italiano, che la vede camminare dopo l’incidente, la conduttrice se l’è presa con un utente dopo quelli che lei ha ricevuto come insulti. Nello scambio, la Venier non ha lesinato insulti e ha invitato quella stessa “fan” ad andarsene proprio a quel paese.

Il video dopo l’incidente di Mara Venier

La storica conduttrice e volto di Domenica In, Mara Venier, è conosciuta come “la Zia degli italiani”. E, si sa, le zie possono essere tra quei parenti senza peli sulla lingua, pronte a criticare o a rispondere per le rime ad ogni mezza cosa sbagliata che sentono.

Non solo pizzicotti sulle guance, insomma. Così è stato per Mara Venier: nel video pubblicato da trash italiano, la conduttrice cammina senza tutore né altro, dopo l’incidente che l’ha vista protagonista nei mesi scorsi.

Primi passi, letteralmente, importanti: già nei giorni scorsi aveva condiviso delle foto col marito Nicola Carraro: ora un video, una “sfilata” che ne testimonia i progressi. Alcuni utenti, però, si sono concentrati per così dire sulle “cose sbagliate”.

Mara Venier però era in agguato.

Guarda il video

Gli insulti tra la fan e Mara Venier

Ad aizzare Mara Venier è stato un commento, pubblicato tra l’altro sotto un altro dal sapore molto critico e gratuito. “Quando metti una tenda come vestito ma tu vuoi far vedere lo stesso le cosce” si legge tra le migliaia di commenti. Dentro, un utente ha fatto una battuta non gradita alla conduttrice, poi cancellato ma ripreso da numerose testate: “Arrivata a 70 anni non ha più niente di bello da mostrare, bella lo era.

Questo vale per tutte“. A scrivere, è una donna tra l’altro.

Apriti cielo, Mara Venier ha risposto proprio a questo commento, interpretandolo come un attacco alla sua età: “Cara, perché non va leggermente affanc**o…..orgogliosa dei miei anni!”. Ma non è finita qui, perchè alle “scuse” dell’utente Mara ha rincarato la dose, invitandola nuovamente ad andare proprio a quel Paese là.

Le risposte di Mara Venier su Instagram

Approfondisci

TUTTE le notizie su Mara Venier

Mara Venier romantica con Nicola Carraro: la foto