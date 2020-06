Sono passate settimane dal brutto incidente domestico cui è stata vittima Mara Venier, l’amata conduttrice Rai che nonostante gesso, tutore e una fattura al cuboide non ha smesso di andare in onda continuando a timonare la sua Domenica In, il contenitore pomeridiano di grande successo.

Mara Venier ancora a riposo: niente gesso ma evidenti ematomi

“No non posso camminare devo stare con il tutore“, sono le parole di Mara Venier che torna a pubblicare su Instagram una fotografia “report” della sua convalescenza a causa postuma all’incidente domestico di cui è stata vittima.

La risposta della Venier è indirizzata ad un’amica che proprio su Instagram le ha domandato se potesse già camminare.

La foto al piede scattata da Mara Venier e pubblicata su Instagram. Fonte: Instagram

Effettivamente, dalla foto pubblicata su Instagram dalla Venier, si intuisce perfettamente che non si trova ancora nella condizione di compiere grandi sforzi. Sebbene il gesso sia sparito infatti, si scorgono sul piede all’altezza della frattura evidenti ematomi che fanno anche presupporre la brutta caduta della Venier. “Dopo tre settimane… ancora così – commenta la conduttrice in riferimento probabilmente alle sue condizioni, sicuramente migliorate ma non ancora del tutto – Ci vediamo domenica“.

Nonostante tutto infatti, nonostante il dolore e la fatica, Mara Venier continuerà ad andare regolarmente in diretta con la sua Domenica In, invincibile.

Il futuro di zia Mara in Rai

Sempre su Instagram Mara Venier non manca di rispondere a domande e messaggi da parte di amici, colleghi e fan. A chi le domanda se si stia sottoponendo a punture di eparina risponde “Certo, tutti i giorni“. “Rimarrà ancora per un bel po’… ma cambierà colore… come un paesaggio d’autunno“, le scrive l’amica e collega Luciana Littizzetto a cui Mara risponde: “Lucianina mia..

tu ne sai qualcosa“. Sebbene il presente dunque sembri alquanto travagliato per la conduttrice, così non sembra essere il suo futuro a differenza di molti suoi colleghi Rai ora in attesa di sapere che sorte spetterà loro dopo il restyling dell’ad Salini, costretto a rivedere in toto compensi e palinsesti anche a conseguenza della crisi generata dall’epidemia di Coronavirus.

Alcune delle risposte di Mara Venier a fan e colleghi interessati alle sue condizioni di salute.

Fonte: Instagram

