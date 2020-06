Non c’è tutore che tenga a freno la regina degli ascolti della domenica pomeriggio, Mara Venier. Domenica In procede a gonfie vele per la conduttrice che recentemente ha dovuto fare i conti con un brutto incidente domestico costatole una frattura e del riposo forzato che sta tuttavia affrontando col sorriso.

Mara Venier, la “zia” confermata anche in autunno

Se anche Domenica In dovesse mutare il proprio aspetto, al di là di tutto gli addendi possibili e immaginabili, il risultato ci sarà: Mara Venier. La “zia” degli italiani infatti tiene ben salde le redini della domenica pomeriggio e sulla scia di ascolti sempre alti e in crescendo sempre confermarsi anche nella prossima edizione del contenitore pomeridiano firmato Rai.

Boom di ascolti che non temono frattura

Continua infatti a suon di boom di ascolti a classificarsi in cima al podio dello share Zia Mara nonostante qualche intoppo come l’ultimo incidente domestico che ha rischiato di farle dire arrivederci a Domenica In prima del previsto. Fortunatamente però, la Venier come si suol dire “tiene botta“, e con gesso e tutore affronta puntata su puntata la sua sfida personale con grande classe e allegria, doti che l’hanno da sempre contraddistinta.

Domenica In, a.a.a. cercasi compagni di viaggio per la Venier

Recentemente intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice Rai ha voluto svelare qualcosa sul futuro che l’aspetta senza negare la sua presenza a Domenica In anche nel prossimo autunno: “Sì, e in cuor mio sento l’esigenza di cambiare qualcosina. Ho proposto di allargare la squadra in video. Non sarà un ritorno alla “Domenica in” degli Anni 90,

intendiamoci. Vorrei restare la padrona di casa, la “Zia Mara”, però mi piacerebbe avere accanto dei compagni di viaggio“.

Intanto, la Venier si gode il riposo settimanale coccolata dalle attenzioni del marito Nicola Carraro e dei tanti colleghi, amici e semplicemente fan che non cessano di incoraggiarla via social con numerosi messaggi.

