Un periodo duro per Mara Venier. Prima la quarantena che l’ha costretta ad andare in onda con uno studio televisivo vuoto, desiderio della conduttrice andare in onda comunque con Domenica In per fare compagnia ai cittadini, costretti tra le mura domestiche. All’emergenza covid, si è aggiunta una caduta dalle scale che è costata a Mara Venier una frattura al piede. Ora le cose però stanno migliorando, come testimonia una foto di Nicola Carraro.

Mara Venier: la foto dopo le stampelle

Prima le stampelle e l’immobilità forzata a cui si è vista costretta.

Poi i progressivi miglioramenti, come ci si aspettava, fino alle prime uscite a cena al ristorante con la sua famiglia. Ora la conduttrice si dedica alle meritate vacanze dopo l’anno di lavoro in televisione sempre in compagnia di Nicola Carraro. Proprio lui osserva la moglie da lontano e la fotografa con amore, per testimoniarne i progressi. “Piano, piano si ricomincia a camminare“, scrive in didascalia alla foto in cui si vede la moglie camminare sulla passerella in spiaggia.

La prima uscita di Mara Venier

“Stasera sono uscita dopo mesi perché prima la quarantena, poi la gamba rotta…”, raccontava Mara Venier con una storia su Instagram i primi di luglio.

“Stasera, ragazzi, eccoci qua!”, dice la conduttrice, tra gli “Evviva!” di Nicola Carraro, del figlio Paolo Capponi e del nipotino Claudio, tutti insieme a lei.

Una grande stagione per Domenica In: “Mara Venier e due musicisti, con gli ospiti che la vanno a trovare in collegamento, non fa sentire la mancanza del pubblico”, spiegava Costanzo commentando il lavoro della conduttrice, “Ma è un merito suo, sa riempire anche spazi vuoti”.

