Mara Venier aveva proprio bisogno di un momento di ricompensa per il palato e per il cuore, dopo gli imprevisti dei mesi scorsi. Prima la lunga quarantena, che ha costretto la conduttrice ad andare in onda da uno studio televisivo insolitamente vuoto con la sua Domenica In. Poche settimane fa la rovinosa caduta dalle scale con conseguente frattura, stampelle e immobilità forzata. Ora che le sue condizioni di salute migliorano, nonostante i dolorini residui, Mara Venier si è premiata con una cena al ristorante circondata dai suoi affetti.

Mara Venier al ristorante con la famiglia

“Stasera sono uscita dopo mesi perché prima la quarantena, poi la gamba rotta…”, annuncia Mara Venier con una storia su Instagram.

La conduttrice inquadra poi l’allegra tavolata alla quale è seduta: tra i presenti il marito Nicola Carraro, con cui ha da poco festeggiato 14 anni di matrimonio, il figlio Paolo Capponi e l’adorato nipotino Claudio. “Stasera, ragazzi, eccoci qua!”, esulta la conduttrice, tra gli “Evviva!” e le urla dei commensali. “Adoro questo posto, ragazzi è una figata”, aggiunge poi felice, commentando il ristorante romano in cui si è recata.

Il menù della serata

Nella serata romana, Mara Venier si regala un vizio. “Avevo voglia di pesce, eccolo qua!”, racconta su Instagram mostrando il suo piatto. Zia Mara concede ai suoi fan anche un rapido sguardo ai dessert, tra i quali troneggia una coppa di panna e fragole ambita dal nipotino Claudio. “Ragazzi ero a dieta, devo dimagrire”, ride la conduttrice. “Poi mi scrivono su Instagram che sono una balena!”. Difficile immaginare che accada: Mara Venier si è confermata una delle più conduttrici più amate della tv italiana, concludendo la stagione di Domenica In con un boom di ascolti.

La ripresa dall’infortunio

Mara Venier saluta così l’inizio dell’estate, dopo un’edizione di Domenica In a suo dire difficile. Ora la conduttrice può dedicarsi a tempo pieno a fare la nonna. “Piano piano si ricomincia”, ha commentato pochi giorni fa su Instagram, pubblicando una fotografia in cui la si vede finalmente libera dal gesso. Venier ha poi confessato i suoi desideri: “Avrei voglia di andare al mare… Mangiare pesce…”. Desiderio esaudito, con grande soddisfazione.

