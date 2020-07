Prima la lotta tra Giancarlo Magalli e l’ex collega Adriana Volpe, ora quella con Marcello Cirillo, anche lui ex collega de I Fatti Vostri. Dopo l’ultima lite il conduttore è passato alle vie legali e ha querelato Marcello Cirillo. Adesso arriva, come sempre via social, la risposta del cantante.

Le parole di Marcello Cirillo

Da quanto scrive Marcello Cirillo a non andargli giù non è tanto la querela ma soprattutto i riferimenti alla madre di Magalli. Il conduttore, infatti, accusava Cirillo “di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, Dipingendomi come un figlio cinico e spietato.

Allora, intanto mia madre non ha mai avuto il Parkinson, e poi la battuta delle maracas la fece da noi in studio Bruno Lauzi, che il Parkinson lo aveva purtroppo, ironizzando su se stesso“.

Ed ecco la risposta di Cirillo: “Caro Magalli, Utilizzare tua mamma per mettermi in difficoltà e farmi apparire per quello che non sono è stata la cosa più triste che tu potessi fare, con tua madre ci volevamo molto bene, mi veniva spesso ad ascoltare nei piano bar prima che io avessi la “fortuna” di conoscere te e se ben ti ricordi sono stato al tuo fianco nel suo ultimo viaggio“.

E ancora: “Quello che ho detto riguardo tua madre è una cosa realmente successa in un “Fatti vostri” serale dove lei era ospite, episodio riportato anche da te in alcuni dei tuoi simpatici racconti da bar, e come noterai da questa copia di TV sorrisi e canzoni del settembre 2019, la storia è anche riportata dal tuo regista Michele Guardi“. Cirillo allega anche uno screenshot del giornale, per dimostrare quanto dice.

“Visto che hai querelato me,se hai le palle, querela anche lui. Sai cosa penso, che

quell’emoticon con il quale consigliavi ad ADRIANA VOLPE di stare zitta, (post che coraggiosamente hai levato da Facebook )forse lo dovresti dedicare a te stesso caro il mio “querelator cortese”, anche questa volta hai perso un’altra occasione per stare zitto“.

La risposta di Adriana Volpe

Anche Adriana Volpe si unisce a Marcello Cirillo e replica a quanto scrive il cantante, commentando su Instagram quanto appena postato. “Caro Marcello, negando anche l’evidenza dimostra di aver urgente bisogno di fosforo, è proprio il caso di dire che qui la “memoria ha le gambe corte” … che pessima figura!!!

“, scrive la conduttrice che di liti con Magalli, ormai, è vera esperta.