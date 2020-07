Oggi in tv troviamo qualche sorpresa come l’insolito appuntamento con Temptation Island, ma anche imperdibili appuntamenti della settimana come Squadra Speciale 11 e Chicago P.D.

Un martedì d’estate davvero intenso. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni della programmazione in Rai e Mediaset di martedì 28 luglio.

Martedì Rai, tra fiction e serie

In casa Rai stasera sono tutti appuntamenti settimanali attesi, con i protagonisti del martedì. Dalle fiction italiane alla serie straniere, passando per le miniserie. Di seguito tutti gli appuntamenti del 28 luglio, canale per canale.

La fiction del martedì

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda la fiction Sorelle con Anna Valle e Loretta Goggi.

Nella seconda puntata sorgono delle ipotesi sul corpo ritrovato nel burrone e si pensa che possa essere quello di Elena, che si pensi si sia suicidata. Le ipotesi però non bastano a Chiara che vuole arrivare alla verità. La madre Antonia, che soffre di demenza è convinta che la figlia sia ancora viva.

Serie e miniserie

Quanto a Rai 2, manderà in onda alle 21.45 2 episodi della 23esima stagione di Squadra Speciale Cobra 11.

Nella prima puntata dal titolo Tra la Vita e la Morte una bambina viene rapita e nel tentativo di salvarla Semir rimane ferito. La situazione che è così grave che finisce in coma. Mentre Paul riesce a fermare il fuggitivo, senza però riuscire a trovare l’ostaggio, Samir in coma, dal suo subconscio analizza gli elementi dell’indagine a loro disposizione.

Infine su Rai 3 su 21.20 saranno trasmessi altri 2 episodi della miniserie Bodyguard. L’intenso e coinvolge rapporto tra Julia e David rischia di essere compromesso per sempre dalle conseguenze di un disturbo post traumatico di David.

Il martedì di Mediset

Sulle reti Mediaset invece c’è un po’ di cinema, serie tv, ma anche il docu-reality con Filippo Bisciglia. Ma andiamo con ordine e vediamo qual è la programmazione completa.

Le storie del martedì in Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25 la parola d’ordine è cinema. Va in onda il film francese Giù Al Nord. Un dirigente delle poste si finge invalido nella speranza di farsi trasferire in Costa Azzurra, ma quando viene scoperto, sarà spostato nella Regione dell’Alta Francia.

Stranamente l’uomo si troverà meglio di quanto avesse mai potuto immaginare.

Su Italia 1 invece alle 21.30 vanno in onda 3 episodi della sesta stagione di Chicago P.D.. Il primo episodio si intitola Collera, e nel corso della puntata l’Intelligence non si darà per vinta nemmeno dopo il divieto di Kelton, e tenterà di incastrare Garrett, in combutta con Halstead. Nella seconda puntata, Una Notte A Chicago, Atwater è sotto copertura per un indagine antidroga, e quando un poliziotto uccide un afroamericano le cose si fanno complicate. A concludere la terza puntata, Legami Che Uniscono, vede protagonisti Ruzek e Burgess, che nel tentativo di scoprire chi produce i mitra non rintracciabili si recano sotto copertura a una finta vendita di armi.

Temptation Island di martedì

Questa settimana si conclude un’altra stagione di Temptation Island e per questo gli appuntamenti stavolta saranno 2. Il primo va in onda propria questa sera su Canale 5. Ancora pochi falò restano alle coppie per confrontarsi e portare a galla tutte le loro incertezze.

Sta appassionando molto il rapporto tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, in bilico fino alla fine. Qui tutte le anticipazioni della puntata di questa sera.