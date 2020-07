L’ottava stagione di Temptation Island, settima sotto la conduzione di Filippo Bisciglia, si avvia verso la sua naturale conclusione. Martedì 28 luglio va in onda la penultima puntata del popolare format di Canale 5, mentre il gran finale di Temptation Island è previsto per giovedì 30 luglio. Intanto, queste sono le anticipazioni sulla quinta puntata: il punto sulle coppie pronte a scoppiare (oppure no).

Il falò di Annamaria e Antonio

La quarta puntata di Temptation Island si è conclusa col botto: Annamaria e Antonio sono al falò di confronto, ma non è stato rivelato se la coppia abbia deciso di uscire insieme o lasciarsi.

Pesano molto gli atteggiamenti di Antonio con la single Ilaria, visti e per niente piaciuti alla fidanzata Annamaria. Lui, dal canto suo, si è giustificato dicendo che avessero deciso di mettersi in gioco, ma di non aver dubbi sul suo amore per lei. Un falò ben diverso da quello di Ciavy e Valeria: più pacato, emotivamente intenso e dall’esito ancora incerto.

Le crisi di Manila/Lorenzo e Anna/Andrea

Tra le anticipazioni fornite dai canali di Temptation Island, erano già stati divulgati i filmati relativi ad altre coppie che in partenza erano sembrate molto solide, salvo poi creparsi sotto il peso di frasi, frecciatine e strategie.

È il caso di Manila e Lorenzo: l’ex calciatore sta avendo problemi col fatto che Manila addossi a lui la colpa della fragilità della loro relazione. Nel filmato diffuso, però, sembra che l’ex Miss Italia stia per scoprire qualche altarino di Lorenzo.

Discorso diverso per Andrea e Anna. Una storia strana, la loro: già dalle prime puntate Anna ha dichiarato di voler fare di tutto per far ingelosire Andrea, avvicinandosi molto provocatoriamente al single Carlo.

Il giovane però sa della tattica della compagna e si sente molto offeso dal suo tentativo di avvicinarlo a lei. “È una iena” dice di lei Lorenzo, nel video di anticipazione della quinta puntata: sembra che Anna abbia sparlato della famiglia di Andrea, sarà la goccia che farà traboccare il vaso?

Duro colpo per Antonella Elia

L’ultima anticipazione fornita è quella su Antonella Elia, al centro di dubbi e polemiche per il presunto tradimento di Pietro Delle Piane. Per qualche telespettatore illustre è tutto organizzato e il bacio tra il compagno della Elia e la single Beatrice è concordato tra la coppia vip.

Fake o no, nell’anticipazione fornita dai canali di Temptation Island si vede ora una Antonella Elia meno shockata, ma avvilita da qualcosa che sta vedendo: “No vabbè” è l’unico indizio.

Anche loro, come le altre coppie, sembrano appese a un filo: le ultime due puntate chiariranno chi riuscirà ad abbandonare il resort da coppia innamorata (solo una, finora) e chi invece vedrà finire il proprio amore lì, davanti ad un falò e a Filippo Bisciglia.

