Claudia Galanti ha attraversato un periodo particolarmente difficile per quanto riguarda la sua vita privata, che ha deciso di ripercorrere a cuore aperto.

La morte della figlia, la separazione dal marito e la scomparsa del padre, avvenuta pochi giorni fa, hanno segnato duramente la showgirl, che spera di ritrovare la felicità con il suo ultimo progetto culinario Foodbeats.

Claudia Galanti sconvolta dagli ultimi avvenimenti

In un’intervista su Instagram Corriere, come ripreso da altri siti, la bella showgirl ha raccontato il suo terribile periodo vissuto. La morte della figlia di 6 mesi Indila durante il sonno ha sconvolto Claudia, che ora si dedica ai figli Liam e Tal.

“In 6 mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud” confessa la modella paraguaiana “La mia vita è da sempre così: sul più bello succede qualcosa e crolla tutto” racconta Claudia, rivivendo il terribile periodo vissuto tra il 2014 e 2015.

“Ad un certo punto, quando non c’era più nulla che mi faceva felice, ho pensato che non erano le medicine a potermi aiutare, ma che dovevo ripescare dal mio passato qualcosa che mi aveva fatto sentire bene” ha ricordato la bella showgirl “Ho capito che la cucina mi avrebbe salvata e mi sono buttata a capofitto tra i libri di ricette”.

Claudia Galanti ora si dedica alla cucina

Da questa passione è nato così Foodbeats: si tratta di un progetto di cooking box creato insieme al socio Matteo Rombolotti.

“Abbiamo voluto coinvolgere nella cucina i nostri clienti: il tocco finale spetta a loro, che si tratti semplicemente di uno spaghetto da cuocere o di un arrosto da rosolare” afferma Claudia “Dietro ogni ricetta si cela una storia”.

Per lei è stato fondamentale cominciare a cucinare per i figli, dopo la tragedia della morte di Indila: ““Cucinare per loro mi faceva sentire meno male, passavamo ore in cucina, e ad un certo punto ho pensato che potevo farlo a tempo pieno”.

La showgirl si sta dedicando pienamente al progetto, tanto da saltare le vacanze di quest’anno. “Ho mandato i bambini al mare con i nonni e io sarò a Milano a mettere a punto le box, per settembre voglio che tutto sia perfetto” dichiara Claudia.

Approfondisci

Claudia Galanti sulla figlia Indila: “Ho capito di aver sbagliato”

Claudia Galanti: “Sono stata ricattata, mi hanno chiesto soldi”