Numerose fonti di settore riportano una triste notizia che riguarda la modella e showgirl Claudia Galanti. L’ex partecipante all’Isola dei Famosi, dopo aver vissuto sulla propria pelle un altro gravissimo lutto, si ritroverebbe ora a dover piangere la morte del padre.

Morto il padre di Claudia Galanti

Nota principalmente in Francia e in Italia, la carriera di Claudia Galanti, originaria del Paraguay, è stata segnata da numerose vicende personali extra-lavorative. Tra la morte della figlia Indila e l’arresto dell’ex compagno e padre dei suoi figli Arnaud Mimran, la Galanti porta sulle spalle grossi dolori e perdite.

A queste, purtroppo, sembra si sia aggiunta ora la morte del padre.

A fare da megafono alla notizia è il rotocalco Chi, che riferisce che il padre di Claudia Galanti è morto pochi giorni fa. A quanto viene riferito, l’uomo si trovava nel paese natale della modella e showgirl, il Paraguay. Non sono stati riportati al momento ulteriori dettagli e se, come è triste prassi in questo periodo, sia in qualche modo legata all’emergenza Coronavirus.

Il grande dolore di Claudia Galanti

Sono passati oltre 20 anni da quando il nome di Claudia Galanti ha iniziato ad affermarsi nel mondo della moda e dello spettacolo italiano.

Tra i programmi a darle più risalto, c’è stato sicuramente L’Isola dei Famosi, in cui la Galanti è stata concorrente nel 2008 e nel 2011. La showgirl paraguaiana, nel frattempo, è diventata madre di 3 figli: Tal Harlow, Liam Elijah e nel 2014 Indila Carolina Sky, prematuramente scomparsa a soli 9 mesi.

Proprio la morte della terzogenita ha particolarmente segnato la vita di Claudia Galanti: la showgirl ha dichiarato che non riesce a darsi pace e che il suo grande rimpianto è non aver richiesto l’autopsia sulla figlia Indila, per capire fino in fondo cosa le sia successo.

Ex naufraga, oggi foodblogger

Nello stesso periodo Claudia Galanti si è anche separata dal compagno e imprenditore francese Arnaud Mimran; lo stesso, padre dei suoi figli, nel 2015 è stato però arrestato per frode.

Il nuovo lutto arriva nel momento in cui la carriera della Galanti sembra concentrata su un nuovo progetto, più defilato da passerelle e studi televisivi. La paraguaiana è diventata infatti food blogger grazie al progetto Food Beats.

Approfondisci

Claudia Galanti sulla figlia Indila: “Ho capito di aver sbagliato”