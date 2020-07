Che lo si guardi con interesse, solo per qualche secondo facendo zapping sfrenato o con il più cinico disinteresse, Temptation Island piace. C’è chi lo apprezza scorgendovi sé stessi o il mondo, osservando dinamiche relazionali note o sconosciute, immedesimandosi nelle coppie; c’è chi lo osserva da lontano con distacco verso qualcosa che non è niente più di un puro intrattenimento. E per quanto se ne dica, numeri alla mano, è lo share che alla fine sentenzia.

Temptation Island, ascolti record per Bisciglia

Sono infiniti i motivi che possono sospingere lo spettatore a scegliere di guardare un programma televisivo al posto di un altro ma quando in 3 milioni si sceglie di guardare tutti lo stesso significa che qualcosa di quella ricetta piace, e anche tanto.

Sarà la curiosità, sarà la tematica, sarà che in fondo, finché riguarda gli altri, sembra tutto molto facile e anche più divertente ma Temptation Island può definirsi un programma rocambolescamente riuscito con i suoi personaggi-macchiette, le sue canzoni dannatamente giuste al momento giusto.

Filippo Bisciglia mette tutti a tacere

E di fronte allo share, le critiche si zittiscono.

“…. le chiacchiere stanno a zero quando ci siete VOI che fate i fatti“, scrive con enorme soddisfazione il conduttore del programma, Filippo Bisciglia. Lo share premia Temptation Island con oltre 3 milioni di telespettatori: “… GRAZIEEEE… 24% di share“, scrive Bisciglia. Numeri che premiano una penultima puntata intensa che ha visto ben 2 falò di confronto: il primo tra Annamaria e Antonio, e un secondo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, indubbiamente protagonisti di questa edizione.

Fonte: Instagram

Tuttavia il secondo falò non è arrivato a conclusione e si dovrà attendere la prossima puntata, l’ultima di questa stagione.

