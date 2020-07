Carlo Conti ha pubblicato sui social una dolce foto insieme alla moglie Francesca Vaccaro. Un bel momento insieme da condividere con i fan e gli amici su Instagram con tanto di dedica dolce per la moglie.

La foto di Carlo Conti e Francesca Vaccaro

“Auguri amore !!!!! Buon compleanno mamma Francesca“, ha scritto romanticamente il conduttore di punta della Rai su Instagram a corredo dalla foto che li vede ritratti molto sorridenti e vicini con un bel mazzo di rose rosse in mano. Di fronte a loro, mentre il papà tiene orgogliosamente le mani sulle spalle, c’è il figlio.

Carlo Conti scherza anche con i fan e si prende anche un po’ in giro: “Ps non sono così scuro, sono in ombra!!!“, scrive. Del resto il conduttore sa che viene spesso bonariamente preso in giro per la sua abbronzatura intensa che riesce a mantenere tutto l’anno.

Carlo Conti e i palinsesti Rai

Il conduttore si gode le vacanze in attesa di ricominciare con i suoi programmi. Negli scorsi mesi ci sono stati diversi cambiamenti a causa dell’emergenza coronavirus, anche se intanto ha ottenuto successo e convinto il pubblico con il suo programma Top Ten.

Presto però le cose cambieranno e a settembre ricomincerà a lavorare a pieno ritmo: ci saranno SEAT Music Awards che torneranno su Rai 1 in una veste tutta nuova ma anche il classico Tale e Quale show, di cui cominciano anche a girare voci riguardo i primi partecipanti. Il talent per vip ritornerà in onda dal 18 settembre 2020 e la giuria sarà composta dal solito trio, che tanto piace al pubblico del programma: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Approfondisci

Carlo Conti confessa: “Sto bene dove sto, non lascio la Rai”

Carlo Conti, doppietta di programmi da settembre: torna Tale e Quale Show

Carlo Conti sulla Rai: “Se un matrimonio funziona, perché cambiare?”