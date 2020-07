La deputata del Partito Democratico Stefania Pezzopane si è laureata in Scienze Politiche con il massimo dei voti. Ad annunciarlo è stata lei stessa con una foto pubblicata su Instagram, che la ritrae felice mentre regge la propria tesi. In passato l’onorevole ha fatto parlare di sé anche per la relazione che la lega a Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del Grande Fratello di 24 anni più giovane.

Laurea con 110 e lode per Stefania Pezzopane

“Mi sono laureata con 110 e lode, una grandissima emozione, sono stata appena proclamata Dottore in Scienze Politiche – ha scritto Stefania Pezzopane su Instagram; “Oggi per me è una giornata importante e voglio condividerla con tutte e tutti voi” ha aggiunto.

Si stratta di un traguardo significativo per la 60enne deputata, che in età giovanile aveva già conseguito un diploma di maturità classica.

La laurea in Scienze Politiche è arrivata all’Università di Teramo, con una tesi certamente non casuale: “Grazie al relatore della tesi Chiar. mo Prof Romano Orrù della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo ed a tutta la Commissione“. L’onorevole poi ha scritto: “La mia tesi: Governabilità e rappresentatività, il dilemma delle formule elettorali”.

A testimoniare il momento di gioia ci ha pensato anche Simone Coccia Colaiuta. Con un post su Instagram, il 36enne compagno di Stefania Pezzopane ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Grandissimo traguardo per la mia Stefy che si è laureata con 110 e lode, è stata appena proclamata Dottore in Scienze Politiche. Orgoglioso di te”.

I due in passato sono finiti nel mirino degli haters non solo per la grande differenza di età, ma anche per il differente background culturale che sembrerebbe contraddistinguerli.

Lei è stata presidente della provincia dell’Aquila dal 2004 al 2010, prima di essere eletta al Senato nel 2013 e alla Camera nel 2018 nelle fila del PD. Lui invece ha un passato da spogliarellista ed ha partecipato come concorrente alla 15esima edizione del Grande Fratello.

