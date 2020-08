Elisa Isoardi, dopo aver concluso definitivamente La Prova del Cuoco, si racconta in un’intervista al settimanale Nuovo. La conduttrice parla della grande paura vissuta per il tumore alle corde vocali che ha scoperto anni fa. Un’avventura fortunatamente archiviata, che non ha intaccato la sua carriera televisiva.

Isoardi, parlando dei nuovi appuntamenti televisivi che l’attendono, ha lanciato anche un appello alla collega Antonella Clerici, archiviando con classe la chiusura de La Prova del Cuoco.

Elisa Isoardi: il ricordo del tumore

La conduttrice racconta del periodo, fortunatamente superato senza ripercussioni, in cui ha dovuto vedersela con un polipo alla corda vocale destra.

Dopo l’intervento sembra non esserci stata nessuna ripercussione e la conduttrice ora è in perfetta forma: “Sto bene. È un problema di salute comune a chi parla tanto per lavoro. All’inizio avevo paura, ma per i medici è stato un intervento di routine“.

Il messaggio per Antonella Clerici

Durante l’intervista, Elisa Isoardi ha mostrato anche una certa nonchalance nei confronti di Antonella Clerici, che ha sostituito a La Prova del Cuoco per 2 anni. Nonostante il programma della piemontese sia stato chiuso dopo anni per i bassi ascolti, la conduttrice manda un messaggio alla collega, che la sostituirà con un nuovo format.

“Non posso che augurarle il massimo! E poi spero che mi inviti nei suoi programmi, io senz’altro la inviterò nei miei“, ha dichiarato con sportività. Isoardi inoltre invita la Clerici a prendere in considerazione i cuochi da lei ospitati nell’ultimo anno: “Hanno lottato tanto, meritano di andare in onda e ti darebbero grande soddisfazione (…) Mi dispiacerebbe proprio tanto se Antonella non lo facesse“.

I progetti futuri

Non si tratta comunque della fine della carriera per Elisa Isoardi, che ha in programma partecipazioni a nuovi show.

“Ho 37 anni, ho ancora tanto da fare. Guardo avanti e sono contenta di queste mie due nuove sfide lavorative perché mi piace variare, lo trovo stimolante“, confessa. La conduttrice si prepara per la sua partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle e al nuovo programma settimanale che arriverà su Rai1 il prossimo anno.

Approfondisci:

Elisa Isoardi su Matteo Salvini: “Eravamo ingombranti l’uno per l’altro”

Ballando con le Stelle riparte con le novità: la pensata strategica di Milly Carlucci