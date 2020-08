Si fanno via via sempre più fragili le condizioni di salute del Papa emerito Benedetto XVI. Secondo quanto riportato dal suo biografo alla stampa tedesca, che lo avrebbe recentemente incontrato, il religioso avrebbe contratto una grave forma di infezione al viso dopo aver viaggiato sino a Ratisbona per l’ultimo saluto al fratello Georg Ratzinger, sacerdote 96enne scomparso il 1° luglio scorso.

Joseph Ratzinger ha “una grave infezione“

Difficile riuscire a tradurre fedelmente quanto riportato dal Passauer Neue Presse, testata giornalistica tedesca. Secondo quanto diffuso dalla fonte estera, il papa emerito Benedetto XVI si troverebbe in questo momento delicato ad affrontare quella che sembra essere una grave infezione al viso.

Non sembra essere possibile entrare nel merito del tipo di infezione contratta dal religioso se non che si tratterebbe di una forma grave e virale che andrebbe ad aggiungersi a condizioni di salute già particolarmente fragili.

L’incontro col biografo Seewald

A fornire i dettagli alla stampa estera sarebbe stato il biografo del papa emerito, Peter Seewald che lo avrebbe recentemente incontrato. Delle condizioni di salute di Ratzinger è possibile sapere solamente che l’infezione che lo ha colpito al viso gli provoca forte dolore.

Secondo quanto abbozzato da alcuni esperti, riporta Il Corriere della Sera, potrebbe trattarsi di erisipela: un’infezione acuta della pelle – osservata attraverso alcune fotografie scattate a Ratzinger in procinto di raggiungere la tomba del fratello – che attaccherebbe lo strato più profondo del derma e dell’ipoderma.

Una patologia che al momento avrebbe reso ancor più fragile lo stato di salute del papa emerito al quale sarebbe rimasto un filo di voce e la sola forza del pensiero, come riportato dalla testa tedesca.

Tuttavia, Seewald, di recente a colloquio con Ratzinger, si sarebbe mostrato molto ottimista sul papa emerito descrivendolo come prossimo ad una ripresa che gli permetterebbe di adoperarsi nuovamente nell’esercizio di scrittura.