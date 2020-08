La prende a ridere Mara Venier quando dice “mi devo far benedire ragazzi” e per fortuna, il tono ironico smorza. Così infatti, con la sua solita solarità la Zia della televisione ha raccontato il suo nuovo incidente domestico costatole fortunatamente, questa volta, solo un’ammaccatura sul ginocchio.

Mara Venier: nuovo incidente domestico per la conduttrice

Non finiscono qui le rocambolesce disavventure di Mara Venier per le stanze di casa. Questa volta a tradirla sembra essere stato un gradino costatole però, fortunatamente, solo un brutto livido e un po’ di dolore. Ennesimo incidente domestico per la conduttrice di Domenica In che proprio in queste ultime settimane sembrava essersi leggermente ripresa dalla brutta frattura al cuboide di un mesetto fa.

“Sono inciampata qui nel gradino“

Non ha fatto in tempo però il marito Nicola Carraro a pubblicare una foto della Venier nuovamente in piedi sulla spiaggia che la Zia torna di nuovo a immortalarsi sdraiata a letto e con un dolore al ginocchio. “É arrivato il momento di andare a farmi benedire – racconta la Venier parlando dell’accaduto – Ieri sera tornando a casa dopo una bellissima cena con tanti amici e family sono caduta, sono inciampata qui nel gradino di casa”.

Sempre nelle stories Instagram, ridacchiandosela, la Venier racconta il nuovo piccolo incidente: “Era buio nel giardino, non l’ho visto… ho l’altro ginocchio ammaccato. Son ricaduta, sull’altra gamba“. La prende però a ridere e con leggerezza Zia Mara consapevole che, diversamente dalla prima caduta, questa volta le è andata bene e se non altro non dovrà fare i conti con una nuova frattura ma solo con un po’ di ghiaccio.

