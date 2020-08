Non è stata facile la vita di Nina Moric, che negli ultimi anni ha dovuto vivere diverse difficoltà sia a livello professionale che a livello personale.

Lei stessa non ha mai fatto mistero dei drammi della sua vita ed ancora oggi ricorda il dolore per le sofferenze avute nella sua vita sentimentale: una story enigmatica pubblicata oggi sembra ricordare proprio uno di quei momenti.

Nelle stories appare un video di Carlos, nel 2014, piccolo e tenero che tiene in mano una torta di compleanno e fa gli auguri a sua madre.

Subito dopo appare un racconto pieno di dolore: “Quel video è stato fatto il 14/02/2014, il 10/04/2014 la mia vita è stata annientata per 4 lunghi anni…”.

Cosa è accaduto a Nina Moric nel 2014

Erano i giorni del divorzio da Fabrizio Corona: mesi dopo un Tribunale avrebbe deciso di allontanare il piccolo Carlos dalla madre dopo che una violenta lite tra Nina Moric e sua madre aveva portato i vicini a chiamare la polizia. Carlos era stato messo sotto la supervisione dei servizi sociali e poi affidato alla nonna paterna, la madre di Fabrizio Corona.

Le parole di Nina Moric oggi sono addolorate ma consapevoli: “Dimenticare il dolore è difficilissimo, ma ricordare la dolcezza lo è ancora di più. La felicità non ci lascia cicatrici da mostrare. Dalla quiete impariamo così poco”. Dimenticare, però, per la Moric non sarebbe la soluzione: “Voglio ricordare. Il bello. E il brutto. Quando sono stata felice. E quando invece no. Voglio avere memoria. E ancora futuro“.

Nina Moric, di nuovo intesa con Fabrizio Corona

Oggi Nina Moric ha recuperato la sua felicità: ha avuto l’affidamento congiunto con l’ex marito per il figlio Carlos e può godersi l’affetto del ragazzo, che nel frattempo è diventato un giovane uomo.

Moric ha anche recuperato il rapporto con l’ex marito Fabrizio Corona, al quale è attualmente legata da un rapporto di affetto e stima (almeno da quanto traspare dai social).

Di recente Fabrizio Corona e Carlos hanno anche pubblicato un video insieme in cui facevano gli auguri a Nina Moric, dicendole quanto le volevano bene e la rispettavano.

