La showgirl Nina Moric compie oggi 44 anni. Un giorno speciale, festeggiato anche con una gradita sorpresa arrivata, come è ormai consuetudine in questi tempi, via social. A mandargliela è stato l’ex Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria: un video di auguri pieno di affetto per la donna e madre. Solo pochi giorni fa, la donna aveva criticato il figlio per l’uso dei social.

Gli auguri di Fabrizio Corona e Carlos a Nina Moric

Nel giorno del suo compleanno, la modella di origini croate Nina Moric ha potuto contare su un messaggio di vicinanza e tanto affetto di due uomini nel bene e nel male fondamentali nella sua vita: Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria, nato nel 2002 proprio dal loro amore.

Con un video pubblicato sul canale Instagram, Fabrizio e il figlio sono rigorosamente a petto nudo e lanciano un messaggio di auguri a mamma Nina.

“È mezzanotte, è il 22 luglio ed è il compleanno della Tuza“: questo il soprannome che l’ex marito e il figlio ripetono. “Sei una donna in gamba, meravigliosa – dice Corona – che ha avuto una vita molto difficile che ora con la sua determinazione e costanza sta recuperando una vita e cerca di essere felice“.

Lo corregge però il figlio Carlos Maria: “È felice, non cerca“.

Guarda il video

La critica di Nina Moric al figlio

La diretta interessata ha reagito condividendo il video dei due Corona tra le proprie storie, con un tenero “Vi amo“. Solo pochi giorni fa si era sollevata una piccola polemica familiare, con Nina Moric che aveva criticato un video condiviso dal figlio Carlos Maria: “Mi fa male, non è lui” aveva scritto tra i commenti.

Negli stessi, aveva anche avanzato l’idea che non ci sia davvero lui dietro al profilo e che “se per lui sta bene che gli altri facciano ciò che vogliono dalla sua vita io più di così cosa posso fare“.

Sembrava proprio una frecciata verso l’ex marito Fabrizio Corona, di recente al centro di nuovi problemi con le forze dell’ordine. Per il suo compleanno, però, tutto messo da parte per festeggiare al meglio questo giorno speciale della “Tuza”.

Approfondisci

Nina Moric contro il video del figlio Carlos: “Mi fa male, non è lui”

Nina Moric, post commovente sul figlio Carlos: “4 anni per riaverlo”