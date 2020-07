Al centro del gossip per molto tempo, si è accesa una nuova polemica attorno a Nina Moric e soprattutto al figlio Carlos, avuto con Fabrizio Corona. Il giovane, prossimo ai 18 anni, ha postato un video in cui esibisce il fisico: un post che non è piaciuto a mamma Nina, che nei commenti ha contestato il figlio ma al contempo ne ha anche preso le difese.

Carlos Corona, figlio di Nina Moric e Fabrizio

La storia familiare della famiglia Corona è notoriamente complicata: solo pochi giorni fa i Carabinieri sono intervenuti a casa dell’ex Re dei Paparazzi, chiamati a intervenire per schiamazzi notturni.

Anche tra il figlio e Nina Moric i rapporti non sono sempre stati perfetti: Carlos Corona è tornato a vivere con la madre solo 2 anni fa, ma l’affetto di Nina Moric è sempre stato innegabile.

Poco tempo fa, in una diretta Instagram in cui era intervenuto anche il figlio, Nina Moric si era scagliata contro gli haters che lo avevano preso di mira, interrompendo il video. E sempre di social si parla in questo caso, ma mamma Nina in questo caso ha bacchettato il figlio Carlos.

Il video di Carlos Corona che agita Nina Moric

“Tra poco 18anni, mi alleno da un mese“. Questa la didascalia che accompagna il video di Carlos Corona, prossimo alla maggiore età, nel quale il giovane mette in mostra un fisico asciutto ma definito, soprattutto negli addominali. Pochi secondi che però hanno scatenato i fan, tra chi lo attacca e chi sottolinea la somiglianza con il padre Fabrizio Corona.

A commentare non in modo positivo però è intervenuta anche Nina Moric: ““Anch’io non sono d’accordo con gli atteggiamenti che sta assumendo” ha detto la mamma.

Poi però ha aggiunto: “In questo momento ha bisogno di opportunità di apprendimento, esige più diritti e libertà, senza vedere con obiettività se le proprie azioni sono dannose o meno“. Tuttavia, non nasconde il malessere: “Vi prego non denigratelo, non criticate. Io a mio figlio offro la fiducia invece di costante rimprovero (mi fa male questo video, non è lui)”.

Il profilo è gestito da Fabrizio Corona?

In un altro commento tra i migliaia disponibili, Nina Moric continua a prendere le difese del figlio soprattutto dagli haters, anche se non è d’accordo col modo di presentarsi di Carlos.

“Trovo assurdo che commentano solo donne e uomini di una certa età“. E ancora: “Non c’è nulla di male nel prendersi cura del proprio corpo“. Bastone e carota, quindi.

In un altro commento, però, la Moric sembra suggerire che dietro al profilo di Carlos ci sia qualcun altro: “Questa è l’ultima volta che scrivo sotto profilo dove Carlos Maria non ha nessun accesso“. La showgirl, recentemente paparazzata insieme al suo nuovo amore, dice chiaramente che non è lui a gestire il profilo: “Lui sta prestando solo la sua immagine.

Ormai fra 15 giorni sarà maggiorenne. Quindi se per lui sta bene che gli altri facciano ciò che vogliono dalla sua vita io più di così cosa posso fare“. Un messaggio che sembra diretto a Fabrizio Corona.

I commenti di Nina Moric al post di Carlos Corona

