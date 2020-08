La piccola Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si sta facendo grande e bellissima. La giovanissima, che da poco ha debuttato con il suo primo singolo Ego, si gode il sole dell’estate.

Sempre attiva sui social, Jasmine pubblica su Instagram uno scatto che la ritrae meravigliosa e in bikini. Subito è pioggia di like e complimenti tra i commenti, tra cui spicca quello della mamma Loredana.

Lo scatto in bikini

Baciata dal sole, posa ammiccante, e capello bagnato Jasmine Carrisi è davvero in forma smagliante nell’ultimo scatto pubblicato sui social.

Ormai vera star di Instagram, la giovanissima di casa Carrisi fa la felicità di fan e follower avvolta in un bellissimo bikini fantasia.

E al post non mancano commenti complimenti. “Sempre più bella” scrive qualcuno. “Da impazzire” aggiunge qualcun altro. E poi tempesta di fiori e cuoricini, per la ragazza raggiante che illumina i social. Non mancano nemmeno quelli di mamma Loredana, orgogliosa della figlia.

Jasmine Carrisi cresce

Sempre più lanciata verso un grande successo che vuole seguire le orme di mamma e papà, Jasmine sembra ormai pronta ad uscire dal guscio e conquistare il pubblico.

Sotto i riflettori da sempre, sin da piccola ha imparato a gestire gossip e anche detrattori. Oggi Jasmine, a 19 anni, ha uno sguardo sicuro e consapevole, pronto a sfidare il mondo e a scalare le classifiche con il suo singolo di debutto Ego. E non è tutto, Jasmine ha anche trovato l’amore: da poco la figlia di Al Bano ha raccontato di essere legata da più di un anno ad Alessandro Greco, figlio del noto conduttore. Insomma per la ragazza questo sembra essere un periodo davvero straordinario in cui le sorride l’amore, la carriera e il sole d’estate.