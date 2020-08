Riccardo Scamarcio ormai non può più nascondere la bella novità: ci sono pure le foto a confermare che sì, Scamarcio è diventato papà.

L’attore ha però intenzione di mantenere assoluto riserbo sulla cosa, tanto che non ha voluto nemmeno svelarne il nome.

Riccardo Scamarcio e la compagna Angharad Wood sono diventati genitori qualche settimana fa ed il mondo dei gossip ha scatenato la caccia al pupo? Come si chiama la figlia di Scamarcio? Che volto ha? Come sta?

Riccardo Scamarcio e compagna: prime foto con la figlia

Diva e Donna ha dato una piccola risposta a queste domande: sono infatti state diffuse le prime foto della coppia con la figlia: i due sono stati paparazzati a spasso con un piccolo fagottino che, senza dubbio, è la bambina dei due.

Si suppone dunque che madre e figlia stiano bene.

Le immagini apparse su Diva e Donna

Scamarcio ed Angharad non hanno intenzione di parlare della bambina. D’altronde l’attore è sempre stato estremamente riservato sulla sua vita privata.

Riccardo Scamarcio: il nome della figlia

Durante la rassegna cinematografica di Maratea, alla quale era presente, l’attore ha però voluto chiudere il discorso una volta per tutte, parlando per la prima volta della figlia: “Abbiamo scelto il nome, ma non ve lo dico”, dice a chi prova a fargli qualche domanda, ed a chi gli chiede qualche dettaglio in più risponde: “No comment”.

Anche la relazione con Angharad Wood è stata ben nascosta ai media, tanto che Scamarcio non parla mai della compagna nelle interviste. Anche la relazione di Riccardo Scamarcio e Valeria Golino, sua ex storica, era mantenuta nel riserbo più totale, e nessuno conosce il motivo della rottura tra i due, che gli interessati non hanno mai approfondito.

