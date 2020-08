Agosto per Lorella Cuccarini è un mese ricco di ricorrenze. Dopo i festeggiamenti per i 29 anni di matrimonio con il marito Silvio Testi, anche la figlia Sara ha qualcosa da festeggiare. La ragazza, il 4 agosto, ha infatti compiuto 26 anni e per l’occasione mamma Lorella ha voluto dedicarle un dolcissimo post di auguri su Instagram.

Un agosto ricco di ricorrenze

Il mese di agosto si è aperto all’insegna dei festeggiamenti e dell’allegria per Lorella Cuccarini. Dopo aver concluso la propria stagione televisiva con il burrascoso addio a La vita in diretta, la conduttrice ha deciso di dedicarsi interamente alle vacanze al fianco della famiglia.

Non solo un’estate vissuta in compagnia delle persone più care, ma anche tantissime ricorrenze da festeggiare per la popolare ex ballerina. In primis i 29 anni di matrimonio con il marito, il produttore televisivo e musicale Silvio Testi. La coppia è convolata a nozze nel lontano 1991 e, nei primissimi giorni di agosto, hanno festeggiato l’importante traguardo. Dalla coppia sono nati 4 figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. E proprio la primogenita, Sara, ha compiuto da poco i suoi 26 anni: gli auguri di mamma Lorella non si sono fatti attendere.

“Che la vita ti riservi tante cose belle“

Con un dolcissimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Lorella Cuccarini ha voluto dedicare alla figlia Sara i suoi auguri di buon compleanno. In primo piano un tenero scatto di famiglia, con mamma e figlia abbracciate, sorridenti e più spensierate che mai. A corredo della fotografia, una dedica al miele: “Io ancora ci provo a prenderti in braccio. Buon compleanno, principessa! Che la vita ti riservi tante cose belle“.

Tanta è la felicità provata in questi giorni da Lorella Cuccarini, dopo il turbolento finale di stagione al servizio di Rai1. L’ex ballerina, infatti, ha dovuto dire addio a La vita in diretta dopo un solo anno di conduzione al fianco di Alberto Matano. E proprio sul collega sono usciti alcuni retroscena che hanno lasciato intendere che non ci fosse il giusto feeling in trasmissione. Nonostante il naufragio di questa esperienza televisiva, la Cuccarini è pronta a ritornare quanto prima sul piccolo schermo.

