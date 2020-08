Hanno fatto sospirare in molti le foto di Monica Bellucci e Vincent Cassel di nuovo insieme. L’ex coppia d’oro del cinema si è ritrovata sulle sponde del Lago di Como non per un ritorno di fiamma, ma per la figlia Deva. La modella 15enne si trova a Bellagio per uno spot di moda insieme a mamma Monica, e il bell’attore francese ha deciso di cogliere l’occasione e passare un po’ di tempo con i figli.

Vincent Cassel e Monica Bellucci sul lago di Como

Le foto di Chi li mostrano insieme nella bellissima terrazza del Grande Hotel Villa Serbelloni, sorridenti.

Monica Bellucci si trova a Bellagio insieme alla figlia Deva Cassel, musa della moda internazionale, e alla secondogenita Léonie. La famiglia è stata raggiunta da Vincent Cassel, con cui l’attrice si è separata 7 anni fa, ma i due divi continuano a mantenere buoni rapporti proprio per le figlie.

Monica Bellucci e Vincent Cassel sul Lago di Como. Foto: Chi

Il lussuoso hotel farà da set a una campagna di una famoso marchio di moda, di cui Deva Cassel rappresenterà il volto.

La bellissima figlia dei due attori ha una sfavillante carriera appena iniziata nel mondo della moda, e sembra che entrambi i genitori siano pronti a sostenerla.

Post Instagram di Deva Cassel

Vincent lontano da Tina Kunakey

Il soggiorno sul Lago di Como sembra aver portato lontano dalla modella Tina Kunakey l’attore francese. Cassel, dopo la separazione dalla diva di Malèna ha sposato a Biarritz la Kunakey, con cui ha avuto una figlia, Amazonie, nata nel 2019.

Deva e le accuse di essersi rifatta

Purtroppo anche Deva Cassel è stata vittima di hater che l’hanno accusata di essersi rifatta labbra e sopracciglia, dato i tratti molto particolari della giovanissima modella.

La figlia degli attori ha replicato pubblicando delle foto su Instagram da bambina per smentire i pettegolezzi.

“Vi chiedo di smettere di diffondere notizie false quando non avete nessuna prova. Grazie. Ecco la dimostrazione che il mio viso non è affatto cambiato, tranne che per i segni del tempo“, ha commentato Deva, mostrando un cipiglio che le probabilmente servirà per la sua carriera nello showbiz.

Il post di Deva Cassel

