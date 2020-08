È sicuramente quella di Anna Boschetti la figura che più di tutte ha fatto discutere nell’edizione di Temptation Island appena terminata. La ragazza, fidanzata di Andrea, è finita nel mirino delle critiche per l’atteggiamento manifestato durante il reality. Pioggia di critiche sotto gli ultimi post condivisi su Instagram, tanto che la Boschetti ha deciso di nascondere i commenti.

Anna e Andrea, la controversa coppia di Temptation Island

La figura più controversa, quella più criticata e che più di tutte ha fatto discutere. Temptation Island, quest’anno, ha avuto in Anna Boschetti il principale motivo di discussione da parte degli affezionatissimi fan del reality.

La ragazza, entrata nella trasmissione in compagnia del fidanzato Andrea, sin dalle prime puntate ha manifestato il desiderio di voler mettere in atto una strategia. La Boschetti ha più volte espresso al fidanzato la volontà di avere un figlio con lui e di, quanto prima, convolare a nozze. Due esigenze che, tuttavia, non hanno mai pienamente convinto il ragazzo. Più volte Andrea ha dichiarato in puntata di non sentire attualmente il desiderio di costruire una famiglia con la fidanzata.

Lui, 27 anni, al momento preferisce formarsi in ambito professionale e spendere tutte le proprie energie per costruirsi il suo futuro lavorativo. Lei, 37 anni, preferisce d’altro canto pensare in grande, persino a una famiglia con lui.

Pioggia di critiche su Anna

Le differenti volontà della coppia non hanno mai trovato un punto d’incontro, nonostante alla fine i due siano usciti insieme da Temptation Island. Ha così trionfato l’amore, ma al di fuori delle telecamere la Boschetti ha dovuto fare i conti con una dura realtà. Il piano strategico messo in atto nel reality, quello di avvicinarsi a un tentatore per far ingelosire Andrea, non è andato giù a tutti.

A cominciare da alcuni concorrenti e tentatori che, al termine del reality, hanno espresso giudizi negativi nei suoi riguardi. Ma Anna ha ricevuto tantissime critiche e addirittura insulti anche all’esterno del programma. Ogni foto condivisa sul proprio profilo Instagram ha fatto il pieno di critiche, tant’è che la ragazza ha deciso di ricorrere ad una drastica soluzione: nascondere tutti i commenti sotto ogni post. Nonostante questa decisione, la bufera che si è scatenata su Anna difficilmente arretrerà e di lei si continuerà a parlare ancora a lungo.

