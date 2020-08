Temptation Island ha appena concluso una stagione scoppiettante, con l’ultima puntata da record che ha visto coppie salvarsi e coppie spezzarsi. I più amati del reality dei tradimenti sono stati certamente Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che hanno conquistato il pubblico. Pietro Delle Piane e Antonella Elia, invece, sono usciti separati dopo burrascosi confronti.

A catturare il pubblico sono stati anche Anna Boschetti e Andrea Battistelli, la coppia Nip che non ha convinto troppo. In particolare dure accuse arrivano contro Anna a telecamere spente dal tentatore Carlo Siano. Anche Lorenzo Amoruso, al settimanale di Uomini e Donne, espone il suo punto di vista sulla parrucchiera romana, non sempre lusinghieri.

Carlo Siani accusa Anna: “Mi sono sentito usato”

Il tentatore Carlo Siani, alla rivista di Uomini e Donne, esprime la sua opinione su Anna Boschetti e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. “Mi sono sentito usato perché è brutto sentirsi dire che si viene visti come un mezzo per ottenere qualcosa da un’altra persona“, confessa, “Non credo che questo sia il modo più giusto per portare avanti una storia d’amore e fare passi avanti.

Sono rimasto molto amareggiato e onestamente oggi, di lei, non mi resta un buon ricordo“.

Il tentatore spera che con la fine di Temptation Island 2020, si separino anche le loro strade. “Sono molto deluso“, ammette, specie perché al villaggio con Anna c’era un buon rapporto: “C’era un bel dialogo e agli altri diceva che ero l’unico con cui riusciva ad aprirsi. Dopo aver visto le puntata da casa e aver scoperto che era tutta una montatura studiata, non desidero nella mia vita qualcuno che si comporti come lei. Ha avuto un atteggiamento egoista“.

Lorenzo Amoruso: il giudizio su Anna

Anche l’ex calciatore si sbilancia sulle coppie dell’isola dei tradimenti e anche lui non ha una bella impressione sulla parrucchiera romana. Specie perché con Andrea sembra esserci invece una buona sintonia.

L’ex calciatore racconta che “certi momenti mi sono anche rivisto nella sua storia, forse perché dall’altra parte c’era una madre di due bambini. Poi pensavo a quanto Anna e Manila fossero diverse: la mia compagna parlava di indipendenza totale e Anna del contrario“.

Per Lorenzo “Nessuna donna può pensare di trattare Andrea come un bambino, senza dargli il giusto valore: lui è un ragazzo con un cuore gigantesco, la testa sulle spalle e pieno di valori, come pochi se ne trovano alla sua età.

Da amico, anche ora che siamo fuori, mi assicurerò che abbia intorno a sé persone giuste“.

Approfondisci:

Temptation Island, Karina Cascella contro Antonella Elia e Pietro: “Messi d’accordo”

Temptation Island, le confessioni di Filippo Bisciglia: “É stato il momento più difficile”