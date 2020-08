Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio sono pronti a superare i confini nazionali per intraprendere un nuovo progetto. Diverse fonti hanno infatti annunciato che i 2 sono al lavoro per una nuova trasmissione televisiva che li vedrà protagonisti in Spagna.

Un nuovo talent show

A diffondere il clamoroso scoop è stato il quotidiano Libero. Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio saranno presto i giudici di un nuovo talent show spagnolo. Cristiano, deciso ad iniziare questa nuova avventura con Loredana, si è recato direttamente a Cellino San Marco per parlare del nuovo progetto, rendendo partecipe della notizia anche Al Bano Carrisi, dolce metà di Loredana.

Malglioglio convince Loredana

Missione compiuta per Malgioglio: a quanto pare la Lecciso ha accettato di collaborare e di intraprendere questa nuova sfida che li vedrà, insieme, protagonisti del piccolo schermo spagnolo. Il produttore del talent show in questione si è detto pronto a tutto pur di averli nel proprio programma. Le informazioni sulla trasmissione spagnola alla quale prenderanno parte sono ancora poche. Per adesso sappiamo che il nuovo show televisivo sarà composto da un totale di 12 puntate, che verranno registrate in Spagna il prossimo mese di ottobre.

Oltre a Loredana Lecciso e a Cristiano Malgiolgio, ci saranno anche altri 2 giudici di nazionalità spagnola. Stando a quanto ha riferito Libero, Loredana è immersa nello studio della lingua ed è pronta a volare in Spagna già nelle prossime settimane, in modo da iniziare ad organizzare il lavoro da svolgere.

Loredana e Cristiano: pronti a conquistare il pubblico spagnolo

Solo pochi mesi fa, il duo Lecciso – Malgioglio, nello studio Mediaset dello show di Canale 5, Live – Non è la D’Urso, aveva stupito i telespettatori facendo registrare uno strepitoso share e aumentando, ancora di più, l’audience della seguitissima trasmissione di Barbara D’Urso.

Loredana e Cristiano sono quindi pronti a registrare nuovi record e a conquistare, con la loro allegria ed il loro entusiasmo che da sempre li contraddistingue, anche il pubblico televisivo spagnolo.

