Un curioso siparietto con protagonista Al Bano ha acceso la puntata de La Vita in Diretta Estate del 10 agosto. Il cantante, in collegamento da Rimini, si è avvicinato all’inviata fino a sfiorarla e dimenticando così ogni regola legata al distanziamento sociale. La relazione della giornalista è stata istintiva.

Al Bano si avvicina, ma l’inviata arretra

A La Vita in Diretta Estate, nella puntata di lunedì 10 agosto, è andato in scena un curioso siparietto, totalmente involontario, fra Al Bano Carrisi e l’inviata del programma, Rosanna Cacio. Il popolare cantante è stato protagonista del collegamento da Rimini, dove si trova attualmente, anziché da Cellino San Marco, dove risiede al fianco di Loredana Lecciso e della quale è sempre più innamorato.

Nel corso dell’intervista, Al Bano si è sempre più avvicinato alla Cacio, preso probabilmente dall’argomento trattato e incurante delle norme legate al distanziamento sociale. Come prevedono le regole prese per contrastare il Coronavirus, infatti, deve essere sempre rispettata la distanza di un metro l’uno dall’altro. In quella circostanza il cantante si è dimenticato per un attimo di tale norma arrivando quasi a sfiorare l’inviata che, d’istinto, si è tirata indietro evitando il contatto.

Un episodio simile, sempre a La Vita in Diretta Estate

Ma l’inviata de La Vita in Diretta Estate non è nuova a simili circostanze. Nel corso di un’altra puntata del programma di Rai1, infatti, l’inviata si era avvicinata più del dovuto al suo ospite, in quell’occasione il “re del liscio” Raoul Casadei. Un atteggiamento incurante di ogni regola anti-Covid che aveva provocato la stizzita reazione del conduttore, Marcello Masi, che le urlò: “No!

No! Non si può fare!“. La Cacio si è così ripetuta con Al Bano, riuscendo però questa volta ad evitare di poco il contatto. In un periodo così particolare come quello che stiamo attraversando, il rispetto delle regole è vitale. A cominciare da una delle norme più importanti per evitare il contagio, oltre all’utilizzo della mascherina: il rispetto del distanziamento sociale.

