Inizia oggi ufficialmente uno delle settimane più vacanziere dell’estate 2020. E cosa aspetta gli appassionati della televisione in questo primo giorno, lunedì 10 agosto.

Stasera in tv: in onda sui canali Rai

Alle 21:25 su Rai 1 va in onda la serie Il giovane Montalbano. Quella di questa sera è l’ultima puntata della seconda stagione della serie tv Rai che ha titolo Un’Albicocca. Questa è sicuramente una puntata fondamentale, anche storicamente. Salvo sta per dire addio alla sua amata Vigata, ma intanto il Paese viene sconvolto dalla strage di Capaci. La morte di Falcone rimette tutto in discussione per il protagonista.

Hawaii Five – 0 – Rai 2 Finale di stagione. Aaron Wright è ancora in fuga, ma il cerchio si stringe attorno al fuggitivo che alla fine viene catturato grazie all’intervento di Jerry (Jorge Garcia). Nel frattempo Junior deve affrontare la rabbia e il tormento del proprio padre.

Su Rai 3 andrà in onda questa sera alle 21:20 il film Ippocrate, di Thomas Lilti. Il protagonista è Benjamin, un medico pronto ad iniziare il tirocinio al servizio di suo padre.

La vita in ospedale però non è quella che si aspettava e presto si scontra con quanto accade tra le mura dell’ospedale dove lavora.

Stasera in onda sui canali Mediaset

Su Rete 4 va in onda alle 21:27 il film Codice Mercury, noto agli appassionati del genere, con Bruce Willis e Alec Baldwin. Un bambino decodifica un numero segreto del ministero della difesa e i suoi genitori vengono uccisi. Da quel momento in poi di lui si prenderà cura Bruce Willis, nel tentativo di difenderlo.

Il Paradiso all’improvviso torna in onda su Canale 5, un film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni.

Lorenzo è un “single convinto”, dedito al lavoro, agli amici e a una amante. Un giorno, recatosi ad Ischia per lavoro, conosce Amaranta. L’amore cambierà tutto nella sua vita.

Su Italia 1 alle 21:10 torna in onda Battiti Live. Questa sera si esibiranno, tra gli altri, Baby K, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, J-Ax, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Rocco Hunt, Ana Mena, Gaia, Elodie, Fred De Palma, Francesco Renga, Ermal Meta, Raf, Pinguini Tattici Nucleari.