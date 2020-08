Anche una stacanovista come Simona Ventura non rinuncia mai alle vacanze. Questa estate per la conduttrice ha il sapore dell’amore, quello vissuto al fianco del giornalista Giovanni Terzi. Al settimanale Vero, che ha diffuso alcune sue immagini in costume, SuperSimo ha rivelato: “Non me ne frega più niente di sembrare una trentenne“.

Simona Ventura in costume: “Sto bene come sono“

Simona Ventura è indubbiamente una delle figure più celebri del panorama televisivo italiano. E, da grande lavoratrice quale è, anche lei si sta godendo le meritate vacanze fra relax e tintarelle sotto il sole.

La conduttrice è stata paparazzata dal settimanale Vero in compagnia del fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi, suo promesso sposo. La coppia è stata beccata in vacanza insieme e sono state diffuse alcune immagini della conduttrice in un bikini colorato. Gli scatti sono stati subito commentati dalla Ventura che ha rivelato al settimanale: “Io sto bene come sono, mi sono accorta che non me ne frega più niente di sembrare una trentenne“. Uno schiaffo a tutti coloro che considerano la “prova costume” essenziale per sfoggiare un fisico da dieci e lode nei caldi mesi d’estate.

Né i chili di troppo né la necessità di apparire perfetta hanno fermato SuperSimo, che ha deciso di accettarsi così com’è, con tutti i pregi e i difetti del suo corpo.

Le imminenti nozze con Giovanni Terzi

Ma per Simona Ventura è davvero un periodo d’oro e non solo per aver dichiarato di sentirsi finalmente in armonia con il suo fisico, accettandolo in toto. Per la conduttrice sono infatti imminenti le nozze con Giovanni Terzi, con il quale ha trascorso le vacanze estive. La coppia è affiatatissima e più innamorata che mai, tanto da voler coronare questa storia con il passo più importante che ogni coppia desidererebbe compiere: quello che porta all’altare.

La conduttrice ha rivelato che è pronta a dire di “sì” al suo Giovanni, dopo aver rinviato più volte la data del matrimonio a causa dell’emergenza Coronavirus. I prossimi mesi si riveleranno decisivi per SuperSimo che, in attesa di nuovi impegni in ambito professionale, è pronta a compiere la scelta più importante nella sfera privata.

Approfondisci

TUTTO su Simona Ventura

Simona Ventura e Giovanni Terzi, matrimonio imminente: tutto su data e location

Simona Ventura sempre più innamorata di Giovanni Terzi: “Ci diamo forza a vicenda”