Un bel traguardo per Lorella Cuccarini che ieri, 10 agosto, ha compiuto, circondata dalle persone che ama, il suo 55esimo compleanno. Sui social ha pubblicato alcune foto per condividere con i fan i bei momenti che sta vivendo in vacanza in queste ore.

Gli auguri di Lorella Cuccarini

“E sono 55 all’anagrafe (35 inside)!“, scrive e assicura la conduttrice su Istagram. Per lei 55 anni, ma solo sulla carta, dentro, come dice lei stessa, lei sente di averne appena 35. Sorridente, condivide alcune foto dei festeggiamenti con le persone che ama, i suoi figli: Sara, Chiara, Giovanni e Giorgio.

“Festa di compleanno a sorpresa in un piccolo angolo di “paradiso”, con le persone che più amo al mondo… Sono proprio una “ragazza” fortunata. Grazie a tutti per la valanga di auguri“, aggiunge infine. Tra i tanti auguri arrivati anche quello di Simona Ventura: “Auguri mitica Lorella!!“, scrive, e augura il meglio alla ex conduttrice de La Vita in Diretta.

Gli auguri della figlia di Lorella Cuccarini

Dolcissima, la figlia Chiara ha condiviso su Instagram un ricordo di quando era piccola e insieme a mamma Lorella si godevano insieme il mare.

Carinissime e sorridenti si rivolgono direttamente all’obbiettivo che le immortala. “Tanti auguri mami“, scrive dolcemente.

Solo pochi giorni fa era stato il compleanno di una delle figlie di Lorella, Sara. La conduttrice aveva condiviso alcuni scatti insieme alla figlia sui social insieme a un messaggio di auguri: “Io ancora ci provo a prenderti in braccio. Buon compleanno, principessa! Che la vita ti riservi tante cose belle“. Un agosto decisamente pieno di eventi per tutta la famiglia: prima i 29 anni di matrimonio festeggiati con il marito Silvio Testi, poi il compleanno della figlia Sara che ha compiuto 26 anni e infine il suo compleanno.

