A Io e Te, la cantante Teresa De Sio ha voluto confidare un momento molto difficile della sua vita: pare infatti che la De Sio abbia vissuto molto male il periodo del lockdown, anche e soprattutto perché si è ritrovata a viverlo da sola.

I vip durante il lockdown

Sono molti i vip che hanno raccontato come hanno vissuto il difficile periodo del lockdown.

Si va da esperienze positive come quella di Simona Ventura e Giovanni Terzi, a momenti di forte difficoltà come nel caso di Piero Chiambretti, che ha perso anche sua madre per il Covid.

Teresa De Sio: solitudine e difficoltà

Tra le persone che hanno sofferto in quei due mesi di lockdown, pur senza essere malata, c’è Teresa De Sio, che a Io e Te ha parlato di grandi momenti di solitudine.

Per la cantante sono stati infatti momenti molto difficili: “Sono stati bene quelli con un marito, una moglie, un terrazzo e un giardino. Io sono stata da sola a casa, due mesi e mezzo. Senza un terrazzo e senza un giardino quindi non sono stata bene. La sofferenza della solitudine totale e affettiva”.

Lasciata dal fidanzato per telefono

A quanto pare la De Sio ha avuto una pessima esperienza anche perché è stata lasciata dal fidanzato in pieno allarme sanitario: “Sono stata persino mollata da uno durante il Covid. Mi ha mollata al telefono dal paese suo”.

Teresa De Sio è una persona estremamente riservata e non si sa nulla dell’uomo con cui stava, né di precedenti relazioni: lei, d’altronde, sempre nel salotto di Io e Te aveva raccontato di essere “sposata con la musica”.

Il commento di Katia Ricciarelli

Il racconto ha indignato Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli ed è stata quest’ultima a volersi sbilanciare con un commento sul genere maschile: “L’uomo è egoista e non ha il coraggio di prendersi la responsabilità delle proprie azioni, al punto da non riuscire a lasciare una donna come si dovrebbe fare”.