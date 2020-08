Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sono ancora innamorati ed il loro rapporto va a gonfie vele: a provarlo sono gli scatti dei due che sono stati fotografati insieme, mentre lui abbraccia uno dei figli della coppia Nalli-Cipollari.

Le foto pubblicate su Nuovo

I rumors su Tina Cipollari e Kikò Nalli

Poche settimane fa si era parlato di una rottura tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, che fanno coppia da due anni. Addirittura alcuni rumors insistevano a dire che la causa della rottura potesse essere la volontà di Tina di riallacciare i rapporti con l’ex marito.

Lei, nelle storie di Instagram, aveva scritto: “Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi! Sono una donna felicemente divorziata che vive da circa due anni una nuova storia. Non è bello che si scrivano queste sciocchezze pur di vendere qualche copia in più. Quando avrà qualcosa da dichiarare in merito alla mia vita privata che possa in qualche modo interessare il pubblico sarò io la prima a farlo”.

Anche Kikò Nalli, dal canto suo, aveva smentito un possibile ritorno di fiamma.

Le immagini pubblicate con Vincenzo Ferrara

Oggi spuntano alcune foto sul settimanale Nuovo che danno una risposta a chi aveva forse sperato in una ricostruzione della coppia Nalli-Cipollari: nelle foto appare Vincenzo Ferrara che cammina ed abbraccia uno dei figli della sua fidanzata.

Ora nessuno potrà mettere in dubbio il rapporto che chiaramente c’è tra i due.

