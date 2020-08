Alessandro Preziosi ha ritrovato l’amore? Le foto pubblicate dal settimanale Oggi non lasciano dubbi sulla evidente sintonia instaurata con una bionda ragazza, con la quale l’attore passeggia sorridente per le vie di Roma. Che sia una semplice amicizia o qualcosa di più, splende nuovamente il sorriso sul suo volto.

Alessandro Preziosi in dolce compagnia

È il settimanale Oggi a lanciare lo scoop, diffondendo alcuni scatti rubati che evidenziano come nella vita di Alessandro Preziosi qualcosa sia cambiato. Le immagini lo ritraggono infatti fianco a fianco con una bionda ragazza di bianco vestita: lui invece ha indosso una maglietta marroncina e occhiali da sole.

Ma, look a parte, quello che salta subito all’occhio è il profondo rapporto di sintonia e di complicità che sembra essersi instaurato fra i due. Come specifica il settimanale, i due sono stati pizzicati in un locale in Piazza Navona dopo aver consumato un pranzo insieme. E l’intesa è alle stelle: lei gli sfiora la pancia lasciando intendere di aver messo su un po’ di pancetta, lui conferma ciò toccandosela ed evidenziando il cambiamento fisico. È sbocciato l’amore nella vita del popolare attore napoletano?

O si tratta solo di una semplice, ma forte amicizia? Nulla è ufficiale: quello che è certo è che, dopo la scomparsa del padre avvenuta lo scorso dicembre, Alessandro Preziosi ha ritrovato il sorriso.

La storica relazione con Vittoria Puccini

Ma nella vita di Alessandro Preziosi sono state tantissime le donne che gli hanno fatto battere il cuore. A cominciare dalla storica relazione con Vittoria Puccini, che è stata per lui compagna di vita e sul set. I due, infatti, hanno recitato nella medesima serie televisiva, Elisa di Rivombrosa: la loro coppia ha fatto sognare moltissimi telespettatori, che hanno premiato la fiction in termini di successo e ascolti.

Ma Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini sono stati anche compagni di vita e dalla loro relazione è nata, nel 2006, la loro unica figlia Elena.

Adesso per Alessandro Preziosi potrebbe aprirsi un nuovo capitolo di vita: chissà se questa volta l’amatissimo attore è riuscito a trovare il vero amore.